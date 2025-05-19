Це ключ для проведення в Україні післявоєнних і всіх наступних виборів

Вища явка на румунських виборах змінила міф про те, що, мовляв, вся румунська діаспора — за радикальних правих. Просто більш заможні та освічені не пішли голосувати у першому турі, а ось у другому — мобілізувались.

Пишу про майновий ценз та рівень освіти, бо ці два фактори, а також місце проживання були основним водорозділом і в самій Румунії.

Величезна мобілізація та зменшення розриву між кандидатами в діаспорі забезпечили меру Бухареста перемогу.

Міський виборець, багатший та освіченіший, голосував за Дана. Сільський виборець, з меншими доходами та нижчим рівнем освіти, — за Сіміона.

Саме цей розподіл робив результати виборів прогнозованими. Той факт, що більшість виборців живуть у містах, а також те, що багатший та освіченіший виборець орієнтований на Європу, давали зрозуміти ці результати виборів ще до проведення другого туру.

Саме це давало мені непохитну віру комунікувати між двома турами перспективу перемоги Дана, попри 20% прірву розриву, коли він в першому турі поступився Сіміону.

Висновок для України з цих виборів простий. Щоб не дати шансу російській пропаганді робити вирішальний вплив на наші повоєнні та всі наступні вибори, потрібно:

Розвивати економіку, щоб українці ставали заможними.

Інвестувати в розвиток освіти та пропагувати навчання протягом життя.

Продовжувати децентралізацію та підвищувати рівень спроможності самоврядування, щоб якість життя в українських містах невпинно зростала.

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