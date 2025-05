Более высокая явка на румынских выборах изменила миф о том, что якобы вся румынская диаспора поддерживает радикальных правых. Просто более обеспеченные и образованные не пришли голосовать в первом туре, а вот во втором — мобилизовались.

Пишу об имущественном цензе и уровне образования, потому что эти два фактора, а также место проживания были основным водоразделом и в самой Румынии.

Огромная мобилизация и сокращение разрыва между кандидатами в диаспоре обеспечили мэру Бухареста победу.

Городской избиратель, более состоятельный и образованный, голосовал за Дана. Сельский избиратель, с меньшими доходами и более низким уровнем образования, — за Симиона.

Именно это разделение делало результаты выборов предсказуемыми. Тот факт, что большинство избирателей живут в городах, а также то, что более богатый и образованный избиратель ориентирован на Европу, позволял понять итоги выборов ещё до проведения второго тура.

Именно это давало мне непоколебимую уверенность коммуницировать между двумя турами перспективу победы Дана, несмотря на 20-процентный разрыв, когда он в первом туре уступил Симиону.

Вывод для Украины из этих выборов прост. Чтобы не дать российской пропаганде решающего влияния на наши послевоенные и все последующие выборы, необходимо:

Развивать экономику, чтобы украинцы становились более состоятельными.

Инвестировать в развитие образования и продвигать обучение на протяжении всей жизни.

Продолжать децентрализацию и повышать уровень возможностей самоуправления, чтобы качество жизни в украинских городах неуклонно росло.

