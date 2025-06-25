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Одним із найбільш разючих феноменів сучасної Росії, особливо на Північному Кавказі, залишається ставлення людей до Ізраїлю та загалом до близькосхідного конфлікту.

Все стає більш-менш зрозумілим, коли йдеться про тих представників дагестанських, вайнахських та адигських народів, які підтримують офіційний курс Кремля. Це, по суті, окрема трагедія – коли у соціальних мережах зустрічаєш безліч північнокавказців, які повторюють усі мантри російської пропаганди: мовляв, "Захід хоче нас знищити та забрати наші ресурси". Причому під "нами" та "нашими" мається на увазі зовсім не Чечня, Інгушетія чи Кабардино-Балкарія, а Росія як єдине ціле.

Важливо розуміти, що це не сліпе повторення гасел, у які ніхто справді не вірить, а переконання, що вже вкорінилося.

Про це говорить хоча б той факт, що значна кількість кавказців добровільно вирушає воювати проти України.