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Одним из самых поразительных феноменов современной России, особенно на Северном Кавказе, остается отношение людей к Израилю и в целом к ближневосточному конфликту.

Все становится более или менее понятным, когда речь заходит о тех представителях дагестанских, вайнахских и адыгских народов, которые поддерживают официальный курс Кремля. Это, в сущности, отдельная трагедия – когда в социальных сетях встречаешь множество северокавказцев, которые повторяют все мантры российской пропаганды: мол, "Запад хочет нас уничтожить и забрать наши ресурсы". Причём под "нами" и "нашими" подразумевается вовсе не Чечня, Ингушетия или Кабардино-Балкария, а Россия как единое целое.

Важно понимать, что это не слепое повторение лозунгов, в которые никто толком не верит, а укоренившееся убеждение.

Об этом говорит хотя бы тот факт, что значительное число кавказцев добровольно отправляется воевать против Украины.