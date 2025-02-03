Що таке країна? Це спосіб, у який її народ керує собою. Америка існує тому, що її громадяни обирають тих, хто ухвалює та виконує закони. Основою демократії є гідність і права особистості, які люди усвідомлюють і захищають, діючи разом.

Ті, хто зараз домінує у виконавчій владі (США. – Ред.), заперечують усе це й цілеспрямовано працюють на знищення нації. Для них лише небагато людей – дуже багаті та з певним світоглядом – мають права, і перше серед них – право на домінування.

Для них не існує Америки, американців, демократії чи громадянства, і вони діють відповідно. Олігархи та їхні клієнти, потрапивши до федерального уряду, тепер незаконно й антиконституційно захоплюють його інституції.

Державні органи, які займаються виконанням законів, десятиліттями зневажали. Американцям казали, що люди, які надають їм послуги, – це змовники в "глибинній державі". Нам пояснювали, що мільярдери – це герої.

Уся ця робота була підготовкою до перевороту, що триває зараз. Федеральний уряд має величезні ресурси та контроль над трильйонами доларів. Ця влада була створена американським народом. Вона належить йому. Олігархи навколо Трампа працюють, щоб привласнити її собі.