Что такое страна? Это способ, которым ее народ управляет собой. Америка существует потому, что ее граждане выбирают тех, кто принимает и исполняет законы. Основой демократии являются достоинство и права личности, которые люди осознают и защищают, действуя вместе.

Те, кто сейчас доминируют в исполнительной власти (США. – Ред.), отрицают все это и целенаправленно работают на уничтожение нации. Для них только немногие люди – очень богатые и с определенным мировоззрением – имеют права, и первое среди них – право на доминирование.

Для них не существует Америки, американцев, демократии или гражданства, и они действуют соответственно. Олигархи и их клиенты, попав в федеральное правительство, теперь незаконно и антиконституционно захватывают его институты.

Государственные органы, занимающиеся исполнением законов, десятилетиями презирали. Американцам говорили, что люди, которые предоставляют им услуги, – это заговорщики в "глубинном государстве". Нам объясняли, что миллиардеры – это герои.

Вся эта работа была подготовкой к перевороту, который идет сейчас. Федеральное правительство имеет огромные ресурсы и контроль над триллионами долларов. Эта власть была создана американским народом. Она принадлежит ему. Олигархи вокруг Трампа работают, чтобы присвоить ее себе.

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