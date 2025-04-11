Найскладніше у відносинах із Дональдом Трампом — ні, не поцілунки, а готовність чекати. Чого чекати? Ніхто не знає, навіть сам Трамп. Тому і складно.

Остання конкретна інфа — начебто Трамп дав команду домовитися з недоімперією про припинення бойових дій до кінця травня. Чекаємо.

Наразі ніяких реальних переговорів стосовно припинення бойових дій між США і РФ не ведеться. А поновляться вони тоді, коли Трамп особисто прийде до висновку, що вже час. Або просто згадає, що є така Україна, про яку він щось обіцяв зробити за один день. Хоча один день якого року — знов таки невідомо.

Тим часом шахедні атаки на Україну посилюються. "Шахеди" стали найбільшою загрозою з повітря від ворога. Він удосконалив тактику застосування цих безпілотників: лінію фронту вони перетинають на великій висоті, щоб наша фронтова ППО їх не дістала. Далі летять максимально низько, ховаючись у складках місцевості, що ускладнює їх перехоплення за допомогою авіації. Потім у районі цілі вони накопичуються, збираються у зграї й атакують масовано, що створює проблеми для наземної ППО.

Але головна проблема у тому, що ворог виробляє до 6000 модернізованих "шахедів" на місяць. На таку кількість жодних ракетних комплексів ППО не напасешся. Єдиний варіант протидії — це розробити порівняно недорогий ефективний дрон-перехоплювач і забезпечити його виробництво не менш ніж 10 000 одиниць на місяць.

Роботи з розробки ведуться і у нас, і на Заході. Поки що є дослідні зразки, які здатні виконувати завдання в ідеальних умовах полігону. Про ці зразки розповідають в анонсах, які мають нас заспокоїти.

Хоча мене більше б порадувала інфа про створення з якоюсь західною компанією спільного науково-дослідного центру з розробки та виробництва дрона-перехоплювача. Але такого нема.

Так що доводиться чекати, поки прокинеться Трамп.

Якщо в нього не виникне ще якась безглузда геніальна ідея на зразок тарифів масового знищення, і йому знову буде не до України.

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