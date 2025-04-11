Наиболее сложное в отношениях с Дональдом Трампом — нет, не поцелуи, а готовность ждать. Чего ждать? Никто не знает, даже сам Трамп. Потому и сложно.

Последняя конкретная информация — будто Трамп дал команду договориться с недоимперией о прекращении боевых действий до конца мая. Ждем.

Пока никаких реальных переговоров по прекращению боевых действий между США и РФ не ведется. А возобновятся они тогда, когда Трамп лично придет к выводу, что уже пора. Или просто вспомнит, что есть такая Украина, о которой он что-то обещал сделать за один день. Хотя один день какого года — опять неизвестно.

Между тем шахедные атаки на Украину усиливаются. "Шахеды" стали самой большой воздушной угрозой со стороны врага. Он усовершенствовал тактику применения этих беспилотников: линию фронта они пересекают на большой высоте, чтобы наша фронтовая ПВО их не достала. Далее летят максимально низко, прячась в складках местности, что усложняет их перехват с помощью авиации. Затем в районе цели они накапливаются, собираются в стаи и атакуют массированно, что создает проблемы для наземной ПВО.

Но главная проблема в том, что враг производит до 6000 модернизированных "шахедов" в месяц. На такое количество никаких ракетных комплексов ПВО не напасешься. Единственный вариант противодействия – разработать относительно недорогой эффективный дрон-перехватчик и обеспечить его производство в количестве не менее 10 000 в месяц.

Работы по разработке ведутся и у нас, и на Западе. Пока есть опытные образцы, способные выполнять задачи в идеальных условиях полигона. Об этих образцах рассказывают в анонсах, которые должны нас успокоить.

Хотя меня больше бы порадовала информация о создании с какой-то западной компанией совместного научно-исследовательского центра по разработке и производству дрона-перехватчика. Но такого нет.

Так что приходится ждать, пока проснется Трамп.

Если у него не возникнет еще какая-нибудь нелепая гениальная идея вроде тарифов массового уничтожения, и ему снова будет не до Украины.

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