У тіні Китаю та Росії: хто захистить Тихоокеанський регіон, якщо США тут більше не буде
Наприкінці серпня у Токіо на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales, пришвартованого у Токійській затоці, відбувся вкрай важливий Тихоокеанський форум майбутнього. Серед його учасників – міністри оборони Великої Британії та Японії, а також високопоставлені військові із західних країн.
У центрі уваги цього заходу, який було організовано за ініціативою уряду Великої Британії, були питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні з огляду на різко збільшені загрози конфліктів за участю відразу декількох впливових гравців.
Вперше за історію цих форумів, які раніше проводилися в Європі з 2018 року, Сполучені Штати відмовилися взяти у ньому участь. За повідомленнями медіа, запрошення було направлено, зокрема, командувачу Сьомого флоту США, який базується у порті Йокосука, проте організатори не отримали жодної відповіді.
