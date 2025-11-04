дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії

Аномальні очікування щодо технологічної революції на основі штучного інтелекту не демонструють жодних ознак затухання чи припинення. До того ж деякі прогнози стверджують, що ШІ прискорить глобальне виробництво на 30% на рік, хоча більшість економістів бачить іншу реальність: близько 1% щорічного зростання в найкращому випадку.

Близько 80% компаній, які використовують генеративний ШІ, повідомили, що він не мав суттєвого впливу на їхні прибутки. Про це йдеться у Глобальному дослідженні McKinsey щодо ШІ. Але інвестиційна бульбашка продовжує зростати, величезні гроші вливаються в декілька "обраних" компаній. NVIDIA ось-ось досягне стелі в $5 трлн, тоді як Microsoft, Apple, Alphabet та Amazon комфортно сидять у лізі $2+ трлн.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net