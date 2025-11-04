Выгоды и вызовы искусственного интеллекта: выиграет ли человек от инновационной революции
Аномальные ожидания относительно технологической революции на основе искусственного интеллекта не демонстрируют никаких признаков затухания или прекращения. Более того, некоторые прогнозы утверждают, что ИИ ускорит глобальное производство на 30% в год, хотя большинство экономистов видит другую реальность: около 1% ежегодного роста в лучшем случае.
Около 80% компаний, которые используют генеративный ИИ, сообщили, что он не оказал существенного влияния на их доходы. Об этом говорится в Глобальном исследовании McKinsey по ИИ. Но инвестиционный пузырь продолжает расти, огромные деньги вливаются в несколько "избранных" компаний. NVIDIA вот-вот достигнет потолка в $5 трлн, тогда как Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon комфортно сидят в лиге $2+ трлн.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)