Аномальные ожидания относительно технологической революции на основе искусственного интеллекта не демонстрируют никаких признаков затухания или прекращения. Более того, некоторые прогнозы утверждают, что ИИ ускорит глобальное производство на 30% в год, хотя большинство экономистов видит другую реальность: около 1% ежегодного роста в лучшем случае.

Около 80% компаний, которые используют генеративный ИИ, сообщили, что он не оказал существенного влияния на их доходы. Об этом говорится в Глобальном исследовании McKinsey по ИИ. Но инвестиционный пузырь продолжает расти, огромные деньги вливаются в несколько "избранных" компаний. NVIDIA вот-вот достигнет потолка в $5 трлн, тогда как Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon комфортно сидят в лиге $2+ трлн.

