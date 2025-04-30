Відносини Туреччини з Росією поєднують партнерство і стримування.

Загалом вони є складними через історичну спадщину Османської імперії та холодної війни.

У період Османської імперії турки й росіяни неодноразово воювали, і ці війни мали серйозні наслідки для політичної та етнічної конфігурації Південного Кавказу, а також безпеки турецької батьківщини — Анатолії.

Під час холодної війни Туреччина та Росія перебували у протилежних військових союзах, а територіальні претензії з боку Радянського Союзу становили загрозу для цілісності Туреччини. Крім того, подібно до "залізної завіси" в Європі, Південний Кавказ також був нею розділений, що позбавило Туреччину доступу до тюркського світу на Сході.