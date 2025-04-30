Отношения Турции с Россией объединяют партнерство и сдерживание.

В целом они сложны из-за исторического наследия Османской империи и холодной войны.

Во времена Османской империи турки и россияне неоднократно воевали, и эти войны имели серьезные последствия для политической и этнической конфигурации Южного Кавказа, а также для безопасности турецкой родины — Анатолии.

Во время холодной войны Турция и Россия находились в противоположных военных союзах, а территориальные претензии со стороны Советского Союза представляли угрозу для территориальной целостности Турции. Кроме того, подобно "железному занавесу" в Европе, Южный Кавказ также был им разделен, что лишило Турцию доступа к тюркскому миру на Востоке.