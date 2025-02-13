Щодо ситуації та перспектив.

Ті тези, які були проголошені вчора представниками адміністрації США і самим Трампом, були відомі задовго до американських виборів, особливо надалі.

Ба більше, саме ці параметри й називалися найбільш реальними межами можливого заморожування. Тому жодного сюрпризу і жодної несподіванки.

Тепер, що далі. Це також є досить зрозумілим: Україна жодним чином не відмовляється від своїх суверенних територій (це абсолютно неможливо) і не відмовляється від вступу до НАТО (це питання потребує змін до Конституції, а це фізично важко уявити в поточних умовах).

Ці питання (території та наш зовнішньополітичний курс чи внутрішня політика) не можуть бути предметом жодних переговорів чи угод з країною-агресоркою. Проте цілком можливе припинення вогню на лінії фронту, яка складається на цей час. Без додаткових умов чи обговорень.

Хоча є питання, які пуйлу не вдасться обійти – обмін Курської області на території України (я б пропонував обмін на ЗАЕС з прилеглими територіями) і демілітаризація Криму і Чорного моря (інакше Московія в умовах заморожування на суші негайно відновить домінування в Чорному морі).

Ось тут треба дійсно попрацювати не лише зі США, але й з чорноморськими країнами, особливо з Туреччиною.

Що головне в цій ситуації для нас – зрозуміти, що це заморожування під тиском Трампа – це період до другої великої російсько-української війни. Ця війна відбудеться з дуже високою ймовірністю, щойно фактор Трампа зникне (і одночасно – не зникне фактор пуйла).

Якщо це прийняти – тоді не буде емоційних гойдалок і вигоряння. Наш план – це підготовка до наступної війни.

А відтак – рекрутингова система має розбудовуватися активно з акцентом на мотивацію та військовий вишкіл всіх громадян України (створення рекрутингового фонду — одне з питань, яке потребує реалізації), корпусна структура ЗСУ має створюватися у найкоротші терміни (зі швидким ліфтом нової генерації генералів, офіцерів, сержантів),

Сили безпілотних систем розвиватися ще інтенсивніше, реформи в ОПК – здійснюватися радикально з акцентом на приватні компанії та ініціативи, військова юстиція має сформуватися в ефективну систему.

Паралельне наше завдання – нарешті розбудити Європу. США не будуть більше захищати європейців від Московії. Це той параметр, який має стати центральним у формуванні системи безпеки та оборони Європи.

Європейці мають сприйняти нарешті Україну як невіддільну частину Європи, а не буфер, сіру зону чи предмет торгу з Московією. Конкретно, Європа (разом з Україною) має негайно зосередитися на будівництві об`єднаних Сил оборони Європи, включно з силами стратегічного стримування.

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Європейські ССС (сили стратегічного стримування) мають містити: ядерні сили стримування, систему ПРО, ударний компонент далекого радіусу дії (крилаті, балістичні ракети, ударні дрони). Крім того, власна стратегічна розвідка та система управління.

Багато роботи насправді. Але якщо цього не зробити, європейці й далі лише стоятимуть і проситимуть, щоб їх пустили на переговори між США і Московією. Не треба проситися – треба діяти.

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