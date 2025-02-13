О ситуации и перспективах.

Те тезисы, которые были озвучены вчера представителями администрации США и самим Трампом, были известны задолго до американских выборов, особенно впоследствии.

Более того, именно эти параметры назывались наиболее реальными рамками возможного замораживания. Поэтому никакого сюрприза и никакой неожиданности.

Теперь, что дальше. Это также достаточно понятно: Украина ни в коем случае не отказывается от своих суверенных территорий (это абсолютно невозможно) и не отказывается от вступления в НАТО (этот вопрос требует изменений в Конституции, а это физически трудно представить в нынешних условиях).

Эти вопросы (территории и наш внешнеполитический курс или внутренняя политика) не могут быть предметом каких-либо переговоров или сделок со страной-агрессором. Между тем вполне возможно прекращение огня на линии фронта, которая есть на данный момент. Без дополнительных условий или обсуждений.

Хотя есть вопросы, которые пуйло не сможет обойти – обмен Курской области на территории Украины (я бы предложил обмен на ЗАЭС с прилегающими территориями) и демилитаризация Крыма и Черного моря (иначе Московия в условиях замораживания на суше немедленно восстановит доминирование в Черном море).

Здесь действительно нужно поработать не только с США, но и с черноморскими странами, особенно с Турцией.

Что главное в этой ситуации для нас – понять, что это замораживание под давлением Трампа – это период до второй большой российско-украинской войны. Эта война произойдет с очень высокой вероятностью, как только фактор Трампа исчезнет (и одновременно не исчезнет фактор пуйла).

Если это принять – тогда не будет эмоциональных качелей и выгорания. Наш план – это подготовка к следующей войне.

А значит, рекрутинговая система должна активно развиваться с акцентом на мотивацию и военную подготовку всех граждан Украины (создание рекрутингового фонда – один из вопросов, требующих реализации), корпусная структура ВСУ должна быть сформирована в кратчайшие сроки (с быстрым лифтом для нового поколения генералов, офицеров, сержантов).

Силы беспилотных систем должны развиваться ещё интенсивнее, реформы в ОПК – проводиться радикально с акцентом на частные компании и инициативы, военная юстиция должна превратиться в эффективную систему.

Параллельная наша задача – наконец разбудить Европу. США больше не будут защищать европейцев от Московии. Это тот параметр, который должен стать центральным в формировании системы безопасности и обороны Европы.

Европейцы должны наконец воспринимать Украину как неотъемлемую часть Европы, а не буфер, серую зону или предмет торга с Московией. Конкретно, Европа (вместе с Украиной) должна немедленно сосредоточиться на строительстве объединённых Сил обороны Европы, в том числе силы стратегического сдерживания.

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Европейские ССС (силы стратегического сдерживания) должны предусматривать: ядерные силы сдерживания, систему ПРО, ударный компонент дальнего радиуса действия (крылатые, баллистические ракеты, ударные дроны). Кроме того, собственная стратегическая разведка и система управления.

Много работы на самом деле. Но если этого не сделать, европейцы и дальше будут просто стоять и просить, чтобы их пустили на переговоры между США и Московией. Не надо проситься – надо действовать.

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