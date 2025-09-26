Збивати чи не збивати російські літаки, і чому порівняння з Туреччиною невдале
Після останнього порушення російськими літаками повітряного простору над Естонією кілька днів тому європейські дискусії були спотворені хибним порівнянням з інцидентом 2015 року, коли Туреччина збила російський винищувач, що порушив її повітряний простір.
У мене є чимало, мабуть, непопулярних думок з цього приводу, і тема справді потребує більш поінформованої дискусії. Динаміка ескалації та деескалації у цьому випадку далека від прямолінійної.
Є певна іронія в тому, що я неодноразово повторювала гасло "Росія розуміє лише силу", сподіваючись переконати європейців, що умиротворення не працює – і у цьому досягла успіху понад усі очікування.
