Хаят Тахрір аш-Шам (далі HTS – ред.) не є прямими проксі Туреччини в лавах повстанців. Але група вже давно культивувала тісні робочі стосунки з Анкарою, оскільки повстанці контролювали Ідліб — провінцію на турецькому кордоні на півночі Сирії. Три мільйони сирійців, що живуть в Ідлібі, залежали від Туреччини в питаннях міжнародної допомоги та безпеки.

З часом турецькі чиновники налагодили стосунки з загадковим лідером HTS та нинішнім перехідним президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Це дає Анкарі значний важіль впливу на групу.

Турецькі лідери тепер прагнуть сформувати майбутнє управління Сирією, не лише з погляду стабільності, а й створення системи, що відображатиме власний політичний еталон. Турецька консервативна еліта була б задоволена, якщо Сирія стане відображенням самої Туреччини: консервативною, конкурентною та централізованою — навіть якщо це означатиме, що консервативна сунітська більшість домінуватиме на політичному ландшафті.

Однак турецькі політики закликають нових лідерів Сирії створити перехідну урядову владу, яка зможе стабілізувати стосунки з різними громадами країни, від курдів до друзів, і задовольнити міжнародні вимоги щодо представництва та поміркованості.

Ісламський радикалізм

Питання поміркованості та толерантності в Сирії пов'язане з тим, чи залишаються нові правителі країни джихадистами в душі. Шараа має у своєму резюме як Ісламську державу (ISIS), так і Аль-Каїду, хоча HTS зрештою воювала з обома групами. За словами турецьких чиновників, вплив Туреччини на півночі Сирії допоміг пом'якшити HTS у її управлінні Ідлібом.