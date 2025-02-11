Хаят Тахрир аш-Шам (далее HTS – ред.) не является прямым прокси Турции среди повстанцев. Но группа уже давно развивает тесные рабочие отношения с Анкарой, так как повстанцы контролировали Идлиб — провинцию на турецкой границе на севере Сирии. Три миллиона сирийцев, проживающих в Идлибе, зависели от Турции в вопросах международной помощи и безопасности.

Со временем турецкие чиновники наладили связи с загадочным лидером HTS и нынешним переходным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Это дает Анкаре значительный рычаг влияния на группу.

Турецкие лидеры теперь стремятся сформировать будущее управление Сирией не только с точки зрения стабильности, но и создания системы, которая будет отражать их собственный политический эталон. Турецкая консервативная элита была бы довольна, если бы Сирия стала отражением самой Турции: консервативной, конкурентоспособной и централизованной — даже если это будет означать, что консервативное суннитское большинство будет доминировать на политическом ландшафте.

Тем не менее турецкие политики призывают новых лидеров Сирии создать переходное правительство, которое сможет стабилизировать отношения с различными общинами страны, от курдов до друзей, и удовлетворить международные требования по представительству и умеренности.

Исламский радикализм

Вопрос умеренности и толерантности в Сирии связан с тем, останутся ли новые правители страны джихадистами по сути. Шараа имеет в своем резюме и Исламское государство (ISIS), и Аль-Каиду, хотя HTS в конце концов воевала с обеими группами. По словам турецких чиновников, влияние Турции на севере Сирии помогло смягчить HTS в управлении Идлибом.