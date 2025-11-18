Україна на порозі найбільшої кризи з часів російського наступу на Київ. Антикорупційні органи 15 місяців працювали під тиском і погрозами, а тепер відкривають скандальні деталі масштабного корупційного скандалу. Гучні імена, таємні записи, елітні маєтки й переказ грошей у Москву малюють схеми, що можуть похитнути стабільність держави.

Україна затамувала подих, очікуючи, хто стане наступним у цьому вибуховому політичному доміно. Систему влади, головним архітектором якої став "гнітючий керівник апарату Зеленського" Андрій Єрмак, пронизують метастази.

Що слід зробити Володимиру Зеленському, щоб урятувати себе і країну, аналізуєThe Economist. LIGA.net переповідає коротко.