Байден на пенсии, $2000 с солдата КНДР, Volkswagen по уши в долгах. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Криптоочікування. Діячі криптоіндустрії сподіваються на масштабні зміни з приходом адміністрації Дональда Трампа (Reuters)
- Гіркий урок Фінляндії. Небезпеки умиротворення войовничої Росії для України (The Economist)
- Кінець німецького промислового міфу? Як провідний автовиробник докотився до боргів у сотні мільярдів євро (The Conversation)
- Прощавай, Ле Пен – Привіт, Жордан. "Палацовий переворот" у стані французьких правих радикалів із Національного фронту (Politico)
- Банальність зла. Жізель Пеліко, жертва численних зґвалтувань, стала прикладом для всіх, хто пережив подібне (BBC)- Блакитне небо замість пташки. У соцмережі Bluesky, що виникла як альтернатива Х, різкий наплив користувачів (The New York Times)- Дейзі-балакуха. ШІ-бабця, яка бореться з телефонними шахраями, забалакуючи їх (Virgin Media O2)
- Від пенсії до почесного похорону. Які бонуси отримує американський президент, коли покидає Білий дім (The Hill)
- Будинок за 1 євро. Італійське містечко пропонує поселення американцям, розчарованим результатом виборів (CNN).