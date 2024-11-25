Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У новому випуску:

- Мільйони не для всіх. Величезна зарплата, яку північнокорейські солдати в Україні не побачать (Business Insider)



- Криптоочікування. Діячі криптоіндустрії сподіваються на масштабні зміни з приходом адміністрації Дональда Трампа (Reuters)

- Гіркий урок Фінляндії. Небезпеки умиротворення войовничої Росії для України (The Economist)

- Кінець німецького промислового міфу? Як провідний автовиробник докотився до боргів у сотні мільярдів євро (The Conversation)

- Прощавай, Ле Пен – Привіт, Жордан. "Палацовий переворот" у стані французьких правих радикалів із Національного фронту (Politico)

- Банальність зла. Жізель Пеліко, жертва численних зґвалтувань, стала прикладом для всіх, хто пережив подібне (BBC)



- Блакитне небо замість пташки. У соцмережі Bluesky, що виникла як альтернатива Х, різкий наплив користувачів (The New York Times)



- Дейзі-балакуха. ШІ-бабця, яка бореться з телефонними шахраями, забалакуючи їх (Virgin Media O2)

- Від пенсії до почесного похорону. Які бонуси отримує американський президент, коли покидає Білий дім (The Hill)

- Будинок за 1 євро. Італійське містечко пропонує поселення американцям, розчарованим результатом виборів (CNN).