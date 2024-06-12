Суд в США признал виновным сына президента Джо Байдена Хантера – в том, что соврал, что не употреблял наркотики, когда покупал оружие в 2018-м. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в $750 000.

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Приговор должен быть оглашен в течение 120 дней, вероятна апелляция. Это не единственное дело против Хантера, его обвинили и в неуплате налогов.

На этом этапе президент поддержал сына, но пообещал, что не помилует его в случае приговора. Дело разоблачило неприятные вещи из жизни семьи Байденов и уже стало частью избирательной кампании.

LIGA.net собрала кратко, что об этом писали в мировых СМИ.

The Financial Times: Хантера Байдена признали виновным

Хантер стал первым ребенком американского президента, которого судили и признали виновным, пишет Financial Times.

"Я президент, но и отец. Мы с Джилл любим сына и гордимся им. Но я приму результат дела и буду уважать судебный процесс, пока Хантер будет подавать апелляцию", – сказал Джо Байден.

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Суд выяснил, что Хантер врал об употреблении наркотиков, когда 12 октября 2018 года покупал револьвер Colt Cobra 38-го калибра.

Прокуроры доказали ложь и показали доказательства – месседжи дилерам, свидетельства бывших девушек и фото взвешивающего наркотики Хантера.

Они цитировали и мемуары Хантера "Красивые вещи", где тот описывает свою спираль к зависимости от наркотиков после смерти брата Бо.

Хантер Байден и его жена Мелисса Коэн прибывают, чтобы услышать приговор в суде (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Спецпрокурор, предназначенный для надзора за делом, сказал, что результат показал: "никто в стране не стоит выше закона".

Дело стало головной болью для Белого дома, поскольку раскрывает болезненные эпизоды из жизни семьи, еще и в момент, когда президент борется за переизбрание. Впереди может быть больше – в сентябре Хантер столкнется со вторым судом по налоговым обвинениям.

Республиканцы хотят использовать дело, чтобы отвлечь внимание от суда против Трампа, который недавно стал первым экс-президентом, осужденным в эпизоде за выплату денег бывшей порноактрисе.

BBC: Байден пообещал уважать вердикт суда

Президент Байден заявил, что уважает решение суда присяжных признать его сына виновным, пишет BBC.

Хотя президент лично не посещал заседания суда, многие члены семьи, включая первую леди Джилл Байден, присутствовали. Жена, сестра и дядя Хантера время от времени приходили поддержать его.

Присяжные услышали рассказы бывшей жены Хантера Кэтлин Бюле и бывшей девушки Зои Кестан, которые описали якобы частое употребление наркотиков. Суду также показали месседжи с подробным описанием зависимости и фото с полуобнаженным Хантером.

Республиканцы в Конгрессе потратили годы на расследование деловых связей Хантера. Глава наблюдательного комитета Палаты представителей Джеймс Комер сказал, что приговор – это "шаг к подотчетности".

В команде Трампа заявили, что суд – "отвлечение внимания от настоящих преступлений преступной семьи Байденов". Республиканцы обвиняют Джо Байдена и его сына в неподобающем поведении.

Демократы в Конгрессе обвинили коллег-республиканцев в лицемерии и похвалили систему правосудия США.

"Республиканцы атакуют нашу систему правосудия и верховенство права, потому что им не нравится дело против Трампа. Сына президента США судят, и я не слышу, чтобы демократы кричали, что это нечестно", – заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Помощники президента сообщили, что суд и приговор эмоционально повлияли на Байдена, внимательно следившего за делом. Он просил семью сообщать ему новости, пока находился в поездке во Францию, посвященную годовщине высадки союзников в Нормандии.

Приговор Хантеру объявят в течение 120 дней. В сентябре он также предстанет перед судом по обвинению в неуплате $1,4 млн налогов. Если признают виновным, ему грозит еще до 17 лет тюрьмы.

The Washington Post: Полная хронология запутанной жизни, карьеры и дел против Хантера Байдена

За 54 года Хантер Байден пережил трагедии, богатство, привилегии, наркоманию и суды. Ни одна тема не привлекла бы большого внимания, если бы не пересечение с карьерой отца – сенатора, вице-президента и президента.

Хантер – второй ребенок Джо Байдена и его первой жены Нейлии. В два года, 18 декабря 1972 года, Хантер и его старший брат Бо получили серьезные травмы в аварии, в которой погибли их мать и 13-месячная сестра Наоми, рассказывает The Washington Post.

В 1992 году Хантер окончил Джорджтаунский университет, через год женился на Кэтлин Буле, а в 1996-м получил еще один диплом – юридической школы Йельского университета.

В 1998-м дослужился до старшего вице-президента компании MBNA America. В 2001-2008 годах – соучредитель лоббистской фирмы Oldaker, Biden&Belair. В 2006-м с дядей Джеймсом Байденом покупает хедж-фонд Paradigm Global Advisors.

Покинул лоббизм, когда отец стал вице-президентом в 2009-м. В том же году вместе с Кристофером Хайнцом, пасынком сенатора Джона Керри, основал инвестиционную компанию.

В 2013-м тогда вице-президент Байден едет в Пекин по служебным делам с Хантером. Через 12 дней Хантер присоединился к совету правления только что созданной инвестиционно-консалтинговой фирмы BHR.

Гантер Байден (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

В феврале 2014-го Хантера уволили из резерва ВМС США из-за положительного теста на кокаин. В мае того же года он присоединился к совету директоров украинской компании Burisma (владельцем Burisma в то время экс-министр экологии времен Януковича – Николай Злочевский).

В то время его отец Джо – ответственное лицо в администрации президента Барака Обамы по вопросам, касающимся Украины.

Вице-президент Байден давит на украинское правительство для борьбы с коррупцией, требуя увольнения генпрокурора Виктора Шокина, которого на Западе считают препятствием для реформ. Отчасти из-за того, что он не смог привлечь к ответственности владельцев Burisma по обвинениям в коррупции. Хантер говорит, что никогда не обсуждал свой бизнес в Украине с отцом.

30 мая 2015 года умирает от рака Джозеф "Бо" Байден в 46 лет. Первая годовщина смерти брата толкает Хантера в глубокую депрессию, которая приводит к зависимости от крека-кокаина, продолжающееся два года.

Хантер Байден обнимает дядю Джеймса перед судом (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

В 2017-м Хантер и Бюле разводятся после 24 лет брака. Он начинает романтические отношения с вдовой брата Бо, Холли. Хантер не представляет налоговую декларацию за 2016-й, а затем за 2017-й.

В 2018-м стриптизерша Лунден Робертс рождает якобы от Хантера дочь Нави. Он отрицает отцовство, но его доказывают в 2019-м, а в 2023-м президент Байден признает внучку.

12 октября 2018 года, по данным дела, Хантер покупает револьвер. В форме для проверки ставит отметку, что не имеет зависимости от наркотиков. Через две недели Холли выбрасывает оружие в мусорник. Пистолет забирает бездомній, а впоследствии тот попадает в полицию.

В 2019-м Хантер отдает на ремонт три ноутбука. На жестком диске одного из них – деловые электронные письма и "неприличная личная информация". Владелец мастерской передает данные ФБР. Также они попадают к оппонентам Джо Байдена.

В мае 2019-го, через шесть дней после первой встречи с Мелиссой Коэн, Хантер женится на ней. В судебных документах отмечается, что с тех пор (пять лет) он не употреблял наркотики.

В 2020 году New York Post опубликовала отрывки якобы из ноутбука Хантера об ужине в 2015-м, на котором присутствовал исполнительный директор Burisma. Переписка противоречит заявлению Джо Байдена, что он "никогда не говорил с сыном о его заграничных деловых связях". В ноябре 2020 года Байден побеждает на выборах.

Расследование дела о неуплате налогов Хантером Байденом, начатое в 2018-м, становится достоянием общественности.

В 2022 году республиканцы получают контроль над Палатой представителей и обещают расследовать дела Хантера. И использовал ли сын власть отца для ведения бизнеса.

Год назад, тоже в июне, Гантер признал себя виновным по двум обвинениям в неуплате налогов в период 2017-2018 годов. А к делу о неуплате налогов на $1,4 млн добавилось еще и дело о лжи по употреблению наркотиков при покупке оружия.