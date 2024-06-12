Суд у США визнав винним сина президента Джо Байдена Гантера – у тому, що збрехав, що не вживав наркотики, коли купував зброю у 2018-му. Йому загрожує до 25 років тюрми і штраф у $750 000.

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Вирок мають оголосити протягом 120 днів, вірогідна апеляція. Це не єдина справа проти Гантера, його звинуватили і у несплаті податків.

На цьому етапі президент підтримав сина, але пообіцяв, що не помилує його в разі вироку. Справа викрила неприємні речі з життя сім’ї Байденів та вже стала частиною виборчої кампанії.

LIGA.net збирала коротко, що про це писали у світових ЗМІ.

The Financial Times: Гантера Байдена визнали винним

Гантер став першою дитиною американського президента, якого судили й визнали винним, пише Financial Times.

"Я президент, але і батько. Ми з Джилл любимо сина і пишаємося ним. Але я прийму результат справи і поважатиму судовий процес, поки Гантер подаватиме апеляцію", – сказав Джо Байден.

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Суд з’ясував, що Гантер брехав про вживання наркотиків, коли 12 жовтня 2018-го купував револьвер Colt Cobra 38-го калібру.

Прокурори довели брехню і показали докази – меседжі дилерам, свідчення колишніх дівчат і фото Гантера, який зважує наркотики.

Вони цитували й мемуари Гантера "Красиві речі", де той описує свою спіраль узалежнення від наркотиків після смерті брата Бо.

Гантер Байден та його дружина Мелісса Коен прибувають, щоб почути вирок у суді (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Спецпрокурор, призначений для нагляду за справою, сказав, що результат засвідчив: "ніхто в країні не є вищим за закон".

Справа стала головним болем для Білого дому, оскільки розкриває болісні епізоди з життя сім’ї, ще й у момент, коли президент бореться за переобрання. Попереду може бути більше – у вересні Гантер зіткнеться з другим судом за податковими звинуваченнями.

Республіканці хочуть використати справу, щоб відвернути увагу від суду проти Трампа, який недавно став першим експрезидентом, якого засудили в епізоді за виплату грошей колишній порноакторці.

BBC: Байден пообіцяв поважати вердикт суду

Президент Байден заявив, що поважає рішення суду присяжних визнати його сина винним, пише BBC.

Хоча президент особисто не відвідував засідання суду, багато членів сім’ї, включаючи першу леді Джилл Байден, були присутні. Дружина, сестра і дядько Гантера час від часу приходили підтримати його.

Присяжні почули розповіді колишньої дружини Гантера Кетлін Бюле та колишньої дівчини Зої Кестан, які описали нібито часте вживання наркотиків. Суду також показали меседжі з детальним описом залежності та фото з напівоголеним Гантером.

Республіканці у Конгресі витратили роки на розслідування ділових зв’язків Гантера. Голова наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер сказав, що вирок – це "крок до підзвітності".

У команді Трампа заявили, що суд – "відволікання уваги від справжніх злочинів злочинної родини Байденів". Республіканці звинувачують Джо Байдена та його сина у неналежній поведінці.

Демократи в Конгресі у відповідь звинуватили колег-республіканців у лицемірстві та похвалили систему правосуддя США.

"Республіканці атакують нашу систему правосуддя та верховенство права, бо їм не подобається справа проти Трампа. Сина президента США судять, і я не чую, щоб демократи кричали, що це нечесно", – заявив конгресмен Джеймі Раскін.

Помічники президента повідомили, що суд і вирок емоційно вплинули на Байдена, який уважно стежив за справою. Він просив сім’ю повідомляти йому новини, поки перебував у поїздці до Франції, присвяченій річниці висадки союзників у Нормандії.

Вирок Гантеру оголосять протягом 120 днів. У вересні він також постане перед судом за звинуваченням у несплаті $1,4 млн податків. Якщо визнають винним, то йому загрожує ще до 17 років тюрми.

The Washington Post: Повна хронологія заплутаного життя, кар'єри і справ проти Гантера Байдена

За 54 роки Гантер Байден пережив трагедії, багатство, привілеї, наркоманію та суди. Жодна не привернула б великої уваги, якби не перетин із кар’єрою батька – сенатора, віцепрезидента і президента.

Гантер – друга дитина Джо Байдена та його першої дружини Нейлії. У два роки, 18 грудня 1972-го, Гантер і його старший брат Бо отримали серйозні травми в аварії, в якій загинули їхня мати і 13-місячна сестра Наомі, розповідає The Washington Post.

У 1992 році Гантер закінчив Джорджтаунський університет, ще через рік одружився з Кетлін Буле, а у 1996-му отримав ще один диплом – юридичної школи Єльського університету.

У 1998-му дослужився до старшого віцепрезидента компанії MBNA America. У 2001-2008 роках – співзасновник лобістської фірми Oldaker, Biden&Belair. У 2006-му з дядьком Джеймсом Байденом купує хедж-фонд Paradigm Global Advisors.

Покинув лобізм, коли батько став віцепрезидентом у 2009-му. Того ж року разом з Крістофером Хайнцом, пасинком сенатора Джона Керрі, він заснував інвестиційну компанію.

У 2013-му тоді віцепрезидент Байден їде в Пекін у службових справах з Гантером. Через 12 днів Гантер приєднався до ради правління щойно створеної інвестиційно-консалтингової фірми BHR.

Гантер Байден (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

У лютому 2014-го Гантера звільнили з резерву ВМС США через позитивний тест на кокаїн. У травні того ж року він приєднався до ради директорів української компанії Burisma (власником Burisma на той час ексміністр екології часів Януковича – Микола Злочевський).

У той час його батько Джо – відповідальна особа в адміністрації президента Барака Обами щодо питань, які стосуються України.

Віцепрезидент Байден тисне на український уряд для боротьби з корупцією, вимагаючи звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, якого на Заході вважають перешкодою для реформ. Частково через те, що він не зміг притягнути до відповідальності власників Burisma за звинуваченнями у корупції. Гантер каже, що ніколи не обговорював свій бізнес в Україні з батьком.

30 травня 2015-го помирає від раку Джозеф "Бо" Байден у 46 років. Перша річниця смерті брата штовхає Гантера в глибоку депресію, яка приводить до залежності від креку-кокаїну, що триває два роки.

Гантер Байден обіймає дядька Джеймса перед судом (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

У 2017-му Гантер і Бюле розлучаються після 24 років шлюбу. Він починає романтичні стосунки з вдовою брата Бо, Голлі. Гантер не подає податкову декларацію за 2016-й, а потім за 2017-й.

У 2018-му стриптизерка Лунден Робертс народжує нібито від Гантера дочку Наві. Він заперечує батьківство, але його доводять у 2019-му, а у 2023-му президент Байден визнає онуку.

12 жовтня 2018 року, за даними справи, Гантер купує револьвер. У формі для перевірки ставить відмітку, що не залежний від наркотиків. Через два тижні Голлі викидає зброю у смітник. Пістолет забирає безхатько, а згодом той потрапляє в поліцію.

У 2019-му Гантер віддає на ремонт три ноутбуки. На жорсткому диску одного з них – ділові електронні листи і "непристойна особиста інформація". Власник майстерні передає дані ФБР. Також вони попадають до опонентів Джо Байдена.

У травні 2019-го, через шість днів після першої зустрічі з Меліссою Коен, Гантер одружується з нею. У судових документах зазначається, що з того часу (п'ять років) він не вживав наркотиків.

У 2020 році New York Post опублікував уривки нібито з ноутбука Гантера про вечерю у 2015-му, на якій був присутній виконавчий директор Burisma. Листування суперечить заяві Джо Байдена, що він "ніколи не говорив з сином про його закордонні ділові зв'язки". У листопаді 2020-го Байден перемагає на виборах.

Розслідування справи щодо несплати податків Гантером Байденом, розпочате 2018-го, стає надбанням громадськості.

У 2022-му республіканці отримують контроль над Палатою представників і обіцяють розслідувати справи Гантера. І чи використовував син владу батька для ведення бізнесу.

Рік тому, теж у червні, Гантер визнав себе винним за двома звинуваченнями у несплаті податків у період 2017-2018 років. A до справи про несплату податків на $1,4 млн додалась ще й справа про брехню щодо вживання наркотиків при купівлі зброї.