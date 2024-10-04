Иран и Израиль делают вид, что готовы на все, чтобы уничтожить противника, но действуют рационально. Прямая наземная операция израильской армии после массированной атаки иранцев баллистическими ракетами вряд ли начнется, говорит LIGA.net заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Между ними нет прямой границы, их разделяют другие страны – Ирак, Сирия и Иордания.

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США будут пытаться снизить уровень эскалации и помогать Израилю, прогнозирует руководитель центра Игорь Семиволос. Есть риск, что РФ попытается продать себя как миротворца.

Иран не скрывает желания уничтожить Израиль, говорит LIGA.net вице-спикер Кнессета Евгений Сова. И ведет непрямую войну через прокси-силы, которым дает колоссальную поддержку.

Новые витки эскалации могут поднять цены на нефть, что выгодно России, отвлечь Запад от войны в Украине и привести к новым волнам беженцев в ЕС, прогнозирует LIGA.net аналитик по Ближнему Востоку из Украинского института будущего Илия Куса.

Справка Почти год, с 7 октября 2023 года, Израиль ведет операцию против террористов ХАМАС в Секторе Газа. 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию на приграничной территории Ливана.



ХАМАС и Хезболла – прокси Ирана. В ответ на операцию в Ливане Тегеран совершил против Израиля самую массированную атаку баллистическими ракетами в истории – запустил 181 ракету. Большинство сбила ПВО Израиля и союзников, но были поражены некоторые военные и гражданские объекты Израиля. Почти год, с 7 октября 2023 года, Израиль ведет операцию против террористов ХАМАС в Секторе Газа. 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию на приграничной территории Ливана.ХАМАС и Хезболла – прокси Ирана. В ответ на операцию в Ливане Тегеран совершил против Израиля самую массированную атаку баллистическими ракетами в истории – запустил 181 ракету. Большинство сбила ПВО Израиля и союзников, но были поражены некоторые военные и гражданские объекты Израиля.

LIGA.net разбиралась, к чему может привести эскалация на Ближнем Востоке.

Стороны изображают готовность к войне – какие сценарии

Базовый сценарий – прямой войны между Израилем и Ираном не будет, говорит Данилов. Если региональная война начнется, иранский режим может ее не пережить, потому что к внешнему давлению от Израиля и США получит давление изнутри – в обществе растет недовольство, и при благоприятных обстоятельствах это может выйти из-под контроля.

"Не верю в полноценную войну Ирана и Израиля. Первая причина – стороны ее не хотят, хотя изображают обратное, повышают ставки. Вторая – сложная логистика. Иран не пошлет войска через Ирак и Сирию. Возможны регулярные ракетные удары", – говорит Данилов.

Но Иран и так ведет непрямую войну посредством своих прокси, которым оказывает колоссальную поддержку – Хезболле в южном Ливане, хуситам в Йемене, шиитской милиции в Ираке и Сирии, ХАМАС и Исламскому Джихаду в Секторе Газа. После двух атак баллистическими ракетами мир убедился, что Иран угрожает не только Израилю, но и региону и миру, считает Сова.

Атака Ирана баллистическими ракетами по Израилю (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Существует вариант, что иранцы "сойдут с ума и начнут блокаду" Персидского залива, говорит Данилов. Подобно тому, что хуситы пробуют делать в Красном море. От этого будет больно мировой экономике, Китаю, Саудовской Аравии, ОАЭ. Но это был бы выстрел иранцев "себе в ногу", потому что они зависят от торговли через порты в заливе, и без нефтедолларов ситуация в стране дойдет до коллапса – 25 млн иранцев живут по талонам на еду.

С 1 октября Израиль проводит операцию против Хезболлы на юге Ливана, параллельно нанося авиаудары по объектам террористов по всей стране. В частности, в пригороде столицы, Бейруте (Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH)

Первый сценарий – дальнейшая опосредованная война между Ираном и Израилем: посредством прокси-сил, саботажа, международных терактов, говорит Куса.

Второй – взаимные удары по территории друг друга. В первую очередь ракетами, дронами и самолетами, без прямых столкновений на земле, и тем более без привлечения союзников, добавляет Куса.

Третий – полномасштабная война, когда Израиль соберет коалицию, которая будет наступать на Иран, чтобы свергнуть режим. Иранцы попытаются делать то же через своих прокси в регионе.

"Нельзя исключать и израильские удары по ядерным объектам Ирана. Куда это может привести – будет зависеть от того, будут ли стороны сдерживать американцы и россияне", – добавляет Семиволос.

Возможна также бомбардировка атомных объектов Ирана, не исключает Данилов. В таком случае риск войны растет: до сих пор стороны наносили только контролируемые удары. Существовал неписаный кодекс, что каждая сторона считает соразмерным ударом, чтобы ответить и сохранить имидж в глазах регионального сообщества.

Иран – часть "оси зла". Угрожает всем, включая Европу и Украину. Наращивает военный потенциал и стремится получить новые виды оружия, захватывать новые территории посредством своих прокси. "Представьте, что будет, если он получит ядерное оружие", – говорит Сова.

Дестабилизация Ближнего Востока оказывает негативное влияние на региональную и международную безопасность. Прежде всего на энергетический рынок, потому что повышает цены на нефть. И может привести к серьезным перебоям в работе водных торговых маршрутов региона.

Позиция Америки – отступать и договариваться

Базовая политика США – не дать ситуации выйти из-под контроля, максимально снизить уровень эскалации, чтобы не помешать демократам на выборах, считает Данилов.

Кроме того, есть стандартная политика администрации Джо Байдена – деэскалация, оборона и отступление, напоминает аналитик. Нет причин считать, что она изменится – разве что будет экзистенциальная угроза Израилю или судоходству в регионе: "Тогда сможем увидеть все. Не зря там одна или две авианосные группы США".

С 1 октября Израиль проводит операцию против Хезболлы на юге Ливана, параллельно нанося авиаудары по объектам террористов по всей стране. В частности, в пригороде столицы, Бейруте (Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH)

"США будут помогать оружием, сбивая ракеты, дипломатией. Но, чтобы не стать стороной в еще одной войне на Ближнем Востоке, не будут участвовать в ударах по Ирану", – говорит Семиволос.

Единственное условие, из-за которого США могут втянуться в войну, – если нанесут ущерб их военным объектам в регионе или будут большие жертвы, убежден Куса.

Последствия для Украины и цель Путина

Для Украины новая эскалация будет иметь неприятные последствия, если России удастся навязать себя мирным переговорщиком между Израилем и Ираном, предупреждает Данилов. Признак этого – заявление посольства Израиля в Москве о важности двусторонних отношений с РФ.

В интересах американцев, чтобы кто-то "держал Иран за руки" – Россия или Китай, говорит Семиволос. США могут согласиться с такими посредниками. Если те вовлекутся в войну, это изменит расклад сил. В настоящее время эскалация зависит от масштабов ударов иранцев и израильтян, продолжительности конфликта, привлечения третьих сторон.

"Цель Путина – вернуться на международную арену, чтобы с ним говорили, создать ситуацию, в которой не говорить не получится. У него однажды этот трюк прошел – в Сирии. После 2014-го, казалось, он был изолирован. После вмешательства в сирийскую войну с ним пришлось разговаривать", – напоминает Данилов.

"Россияне набивают себе цену. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху якобы пытался дозвониться Путину перед ударом иранцев, но без успеха, – добавляет Семиволос. – Россияне выторгуют себе статус без прямого вмешательства в конфликт на иранской стороне".

Иранцы по-прежнему могут поставлять России ракеты малой дальности, говорит аналитик. Ирану же от России нужны ПВО, самолеты, РЛС. У Москвы есть возможность частично закрыть эти потребности.

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Конфликт может спровоцировать рост цен на нефть – что на руку России, новые потоки беженцев в Европу – что усугубит и без того серьезный кризис, поляризует политику в ЕС, отвлечет ресурсы и внимание Запада от украинской войны, перечисляет возможные последствия Куса. Вырастет поляризация мира между Западом и не-Западом в условиях, когда Украине нужна помощь всех, а не только тех, кто уже и так нас поддерживает.

Единственный позитив – это сократит или полностью остановит поток оружия из Ирана в Россию.