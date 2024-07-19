В Бангладеш по меньшей мере 39 человек погибли из-за подавления протестов. Их причина – экономические проблемы. Молодежь недовольна резервированием государственных должностей для потомков борцов за независимость. Поэтому в одной из наиболее густонаселенных стран остро не хватает рабочих мест.

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Акции переросли в бунт против авторитарных властей.

LIGA.net исследовала публикации CNN, Financial Times, Foreign Policy, BBC, Anadolu Agency и собрала три факта, которые следует знать о протесте молодежи.

Битва за рабочие места

Протесты в Бангладеш вспыхнули 1 июля в Университете Дакки, а позже распространились на другие кампусы и города страны, включая блокировку железных дорог и магистралей.

Справка Бангладеш – восьмая по численности страна мира и одна из самых густонаселенных – 170 млн на 148,5 тыс. кв. км. В 1947-1971 годах являлась частью Пакистана. Несмотря на то, что 91% населения – мусульмане, страна светская. Есть проблемы с коррупцией, политической нестабильностью и последствиями изменений климата. Бангладеш – восьмая по численности страна мира и одна из самых густонаселенных – 170 млн на 148,5 тыс. кв. км. В 1947-1971 годах являлась частью Пакистана. Несмотря на то, что 91% населения – мусульмане, страна светская. Есть проблемы с коррупцией, политической нестабильностью и последствиями изменений климата.

15 июля члены Лиги Чатра – студенческого крыла партии власти – напали на студентов-протестировщиков в кампусе Университета Дакки. Далее акции превратились в жестокие стычки митингующих со сторонниками власти и полицией.

В настоящее время известно о 39 погибших и сотнях раненых. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов с палками, заполнившими улицы и университетские городки столицы Дакки и других городов.

Протесты в столице Бангладеш Дацци (Фото: EPA-EFE/MONIRUL ALAM)

Государственное вещание прекратило работу после того, как демонстранты сожгли штаб-квартиру государственного телевидения. Власти закрыли университеты, заблокировали интернет, мобильные сети работают с перебоями.

Студенты говорят, что на них нападают сторонники власти из партии Лиги Авами, а власти обвиняют их в вандализме. Правозащитные группы обвиняют власти в применении излишней силы.

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Студенты требуют положить конец правительственной системе квот, которая резервирует 30% вакансий на государственных должностях для потомков ветеранов войны за независимость. Бангладеш с помощью Индии завоевал свободу от Пакистана в 1971-м.

Протесты в столице Бангладеш Дацци (Фото: EPA-EFE/MONIRUL ALAM)

Многие представители современной элиты связаны с тем поколением, в том числе премьер Шейха Хасина, дочь шейха Муджибура Рахмана, основателя страны, убитого во время военного переворота в 1975-м.

Справка Шейх Хасина – премьер, которая в должности с 2009-го. Ее переизбрали на пятый срок в январе 2024 года на выборах, в которых были значительные нарушения, и репрессии против оппозиции. Шейх Хасина – премьер, которая в должности с 2009-го. Ее переизбрали на пятый срок в январе 2024 года на выборах, в которых были значительные нарушения, и репрессии против оппозиции.

В общей сложности 56% должностей зарезервированы для разных групп, включая этнические меньшинства, женщин, лиц с ограниченными возможностями.

Зарезервированные должности дают гарантии работы и более высокую зарплату. Участники акций говорят, что квоты – дискриминационные, и дают преимущество сторонникам власти. Они требуют трудоустройства на основе качеств и заслуг.

Государственная работа считается более стабильной и лучше оплачиваемой, чем в частном секторе. Спрос на нее очень велик – более 400 000 выпускников соревнуются за около 3000 государственных должностей ежегодно.

В стране высок уровень безработицы. Несмотря на то, что экономика ежегодно растет в среднем на 6%, а уровень бедности снизился с 80% в 1971 до 12,9% в 2021, более 30 млн человек не работают и не учатся.

После пандемии экономика замедлилась, инфляция выросла. Появились отключения электроэнергии. Валютные резервы страны падают. Все более автократическое правление Хасины возмущает молодежь.

Ее правительство поддерживает соседние Индия и Китай, которые видят в секуляризме базу против исламизма в регионе. Связи с США и ЕС напряжены. Госдеп США заявил, что следит за протестами и осудил насилие.

Почему разразились протесты

Хасина отменила квоты на должности после протестов 2018-го, но Верховный суд их возобновил в прошлом месяце, что и спровоцировало нынешние беспорядки.

Чтобы успокоить молодежь, этот же суд на прошлой неделе приостановил действие квот на месяц и заявил, что вскоре примет окончательное решение по этому вопросу. Участники требуют отмены квот.

Протесты в столице Бангладеш Дацци (Фото: EPA-EFE/MONIRUL ALAM)

Хасина защищает квоты и обвиняет оппозицию в разжигании беспорядков. Она привлекла военизированные силы, чтобы помочь полиции подавить акции, но обещает создать судебный комитет по расследованию смертей.

Министр права Анисул Хук заявил, что правительство готово встретиться со студенческими лидерами, чтобы найти решение, хотя добавил, что окончательное слово будет за судом.

Демонстранты угрожают полной блокадой транспортной системы страны, предприятий и школ, если их требования не выполнят, и планируют продолжать борьбу.

"Борцы за свободу многим пожертвовали, поэтому квоты были логичны в прошлом. Но прошло два поколения. Сейчас это форма дискриминации", - говорит участник протестов.

От требований к квотам к смене власти

Акции – самое большое испытание для премьера Хасины, с начала ее очередного срока на январских выборах. Их бойкотировала главная оппозиционная партия в знак протеста против репрессий.

Студенты заявляют, что их акции вышли за пределы разочарования через систему квот, и теперь гнев направлен против Хасины и ее правительства, о котором правозащитные организации давно предупреждали, что следует к авторитаризму. Акции протеста и насилие продолжаются.