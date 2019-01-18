Четыре сценария. Чем закончится Brexit для Британии

Закон о выходе Великобритании из Евросоюза уже принят внутри страны, но окончательно оформить развод не получается. Парламент отказался голосовать за план выхода из ЕС, предложенный правительством Терезы Мэй. Палата общин расценивает его как слишком невыгодный для Британии. Этот договор - политический развод Лондона с ЕС. Он предполагает, что экономические связи остаются до 2021 года, когда будет принят Большой экономический договор между сторонами. Сейчас Brexit напоминает развод супругов, которые расторгают брак, но остаются жить вместе. При этом Британия теряет голос в руководстве ЕС и возможность влиять на рынок Евросоюза. Как так вышло, и почему Brexit стал величайшим испытанием для Великобритании - коротко в обзоре LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Великобритания стояла у истоков европейской интеграции. В 1973 году стала членом Европейского экономического союза, а в 1992 году вместе с другими странами основала ЕС, подписав Маастрихтский договор.

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Великобритания стремилась сохранить обособленность. В Лондоне отбросили вхождение в Шенгенскую зону. На фоне экономического кризиса и популизма о выгодах Brexit, в Великобритании 2012 году появилась петиция в парламенте о проведении референдума по выходу из ЕС.

Тогда депутаты ее не поддержали по просьбе премьер-министра Дэвида Кэмерона. Но он - довольно опрометчиво - пообещал вернуться к вопросу после победы на выборах в 2015 году. И когда консерваторы победили, Кэмерон заявил о начале переговоров по изменению условий членства Лондона в Евросоюзе. Несмотря на достигнутые соглашения - Кэмерон добился уступок - в июне 2016 года состоялся референдум о выходе страны из ЕС и на нем внезапно за выход проголосовали 52% британцев, против – 48%. Заигрывания Кэмерона с референдумом и Brexit стоили ему каръеры - он заявил об отставке.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. После Кэмерона правительство возглавила коллега по партии Тереза Мэй. "После получения власти, Мэй почувствовала, что у нее есть шанс войти в историю и стать второй Маргарет Тэтчер, руководя процессом Brexit. Общественное настроение поменялось. Теперь чуть больше британцев хотят остаться в ЕС", - говорит международный эксперт Богдан Нагайло в комментарии LIGA.net.

Многие британцы раскусили популизм сторонников Brexit и что Британия от него проигрывает: страна остается в экономических отношениях с Евросоюзом, но теряет политические полномочия в ЕС.

После парламентских выборов 2017 года Мэй снова возглавила правительство, и продолжила курс на Brexit. Внутренний законопроект о выходе из ЕС был проголосован, но нужно было согласовать еще внешний план выхода из Евросоюза.

Неуклонно следует курсу на Brexit, она одновременно боролась со сторонниками жесткого выхода из ЕС и политиками, выступавшими за сохранение Британии в Евросоюзе. При этом договаривалась с ЕС о мягком выходе Британии, чтобы страна экономически оставалась в выигрыше.

Этот план нужно было провести через парламент. Однако против соглашения выступили сразу несколько групп: сторонники жесткого Brexit считают, что согласованный договор сохраняет за ЕС слишком много влияния; Шотландская национальная партия - за сохранения экономических связей; Лейбористская партия - критикует правительство, как это делает любая оппозиция.

Международник Николай Белесков уверен, что оттягивать дальше голосование по договору с ЕС для правительства было невозможно - давление оппозиции нарастало. Это вынудило Мэй пойти на голосование заведомо понимая, что оно не будет принято. Фактически правительство осознанно пошло на этот шаг: столкнулось с критикой, но сохранило власть и выиграло время для маневра.

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План отказались поддержать 432 члена парламентария, 118 из них - соратники Мэй. СМИ назвали это голосование крупнейшим историческим поражением правительства.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Есть четыре основных сценария развития событий в Лондоне.

Первый - отсрочка Brexit. На 29 марта назначена дата выхода Британии из Европейского Союза. На следующий день перестанет функционировать действовавшие до сих пор торговые и таможенные договоры с ЕС, а значит, Лондону грозят проблемы с поставками товаров из стран ЕС. В британской прессе пишут: Брюссель допускает отсрочку для Лондона на три месяца. Но этот сценарий глобально не решает проблему.

Второй - новый план Brexit. Мэй будет сложно его инициировать так как в ЕС ранее заявляли, что нынешний вариант наиболее приемлемый для всех сторон. Тем более этот документ уже поддержали парламенты государств ЕС. По информации The Times, Евросоюз готов отложить Brexit максимум на год - до 2020.

Третий - повторный референдум. Сценарий наиболее вероятный, если правительство подаст в отставку, а к власти придет Лейбористская партия. "Еще один референдум возможен, но очень сложен в исполнении. Пришедшая власть с этой идеей получит много критики за капитуляцию перед ЕС. Но с другой стороны, если Мэй сама на него решится, то продержиться у власти немного дольше", - говорит Нагайло.

Четвертый - жесткий Brexit. Он произойдет, если Лондону не удастся договориться ни внутри страны, ни с ЕС. Мэй назвала этот вариант худшим для Британии.

Кроме экономических проблем, может снова разгореться конфликт между независимой Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании. Между ними придется провести границу так как Ирландия останется в ЕС, а Британия ее покинет.

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