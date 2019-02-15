ЧП в США. Что это значит и зачем это Трампу

Американский президент Дональд Трамп пошел на крайние меры, чтобы добиться выполнения одного из своих предвыборных обещаний - построить стену между США и Мексикой – и вводит на границе с этой страной режим чрезвычайного положения. Строительство обойдется в $8 млрд. Зачем для этого вводить режим чрезвычайного положения – коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня Трамп ввел ЧП на границе с Мексикой. "Мы собираемся противостоять кризису национальной безопасности на нашей южной границе", - сказал Трамп, объясняя свои действия засильем "наркотиков и преступников" из Мексики.

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Подобные тезисы американский президент повторял на протяжении всей предвыборной кампании, демонизируя мексиканцев и их страну. Среди поклонников Трампа такая позиция возымела успех.

Изначально глава США планировал получить часть денег на строительство от Мексики, но президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сразу и категорически отказался, назвав затею "делом Соединенных Штатов".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Трампу важно выполнить одно из ключевых предвыборных обещаний. Но это может спровоцировать сильнейший кризис власти в США. На страну свалился самый длинный за всю историю шатдаун - временная остановка работы части правительственных органов. К нему привел спор о финансировании стены: верхняя палата Конгресса предлагала проект бюджета, в котором на строительство барьеров на границе с Мексикой отводилось $1,6 млрд; Трамп отказался подписать бюджет, что и спровоцировало остановку работы правительства.

Чтобы разблокировать функционирование государства, но одновременно добиться своего, Трамп решил ввести чрезвычайное положение на южной границе и использовать миллиарды из военного бюджета. Кроме того, он подпишет закон о пограничной безопасности, накануне одобренный Палатой представителей.

Трамп нашел способ обойти Конгресс, поскольку режим ЧП дает ему особые полномочия и доступ к экстренным многомиллиардным средствам. Чрезвычайное положение вводят в случае кризиса, а по словам американского президента, кризис есть – из-за мексиканских мигрантов. Ресурсы, которые получает президент в случае введения режима ЧП, не ограничиваются деньгами – американские СМИ предполагают, что к строительству стены будут привлечены военные.

Действия Трампа – не прецедент, режимы ЧП уже вводились предыдущими президентами: Джордж Буш-младший - после терактов 11 сентября 2001 года, Барак Обама - во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году. Однако действительно ли оправдан такой режим сейчас из-за якобы национальной угрозы на границе – неизвестно.

"Это явно захват власти разочарованным президентом, который вышел за пределы закона, пытаясь добиться того, чего он не смог достичь конституционным путем", - говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и сенатора Чак Шумер из Нью-Йорка. По их мнению, действия Трампа – злоупотребление полномочиями, а сам президент уже нарушил свое обещание, поскольку не заставил платить за стену Мексику.

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О том, что Трамп, возможно, поступает "не совсем конституционно" заявили и среди республиканцев: решение президента раскритиковали бывший кандидат в президенты Митт Ромни, сенаторы Марк Рубио и Мэн Сьюзан Коллинз.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Конгресс выделил на стену только $1,3 млрд. В Белом доме сегодня заявили, что Трамп сможет перенаправить на строительство $3,6 млрд из денег, выделенных на военные проекты; привлечь $2,5 млрд из программ по борьбе с наркотиками и $600 миллионов из фонда конфискации. В сумме – около $8 млрд.

"Это просто здравый смысл, стена на границе быстро окупится", - говорил ранее сам Трамп. Каким образом она окупится - не уточнил.

Теперь помешать Трампу конгрессмены смогут только теоретически: согласно закону, можно отменить введение режима, если за это проголосуют обе палаты, а президент не наложит вето. Еще один путь – признание действий Трампа незаконными в суде. Иски могут подать законодатели и/или правозащитные группы.

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