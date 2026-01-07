Дайджест
Двухнедельная погоня по Атлантике. США захватили танкер Marinera – что ждет теневой флот России
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Двухнедельная погоня через Атлантический океан завершилась захватом США подсанкционного танкера Marinera. Во время побега судно сменило название и стало российским. Но это не спасло его от ареста. Как и российские военные корабли, и подводную лодку, которые сопровождали танкер.
LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, NBC, Politico, Bloomberg и пересказывает ключевые моменты из этой истории.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)