Двухнедельная погоня через Атлантический океан завершилась захватом США подсанкционного танкера Marinera. Во время побега судно сменило название и стало российским. Но это не спасло его от ареста. Как и российские военные корабли, и подводную лодку, которые сопровождали танкер.

LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, NBC, Politico, Bloomberg и пересказывает ключевые моменты из этой истории.