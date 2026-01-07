Двотижнева погоня через Атлантичний океан завершилася захопленням США підсанкційного танкера Marinera. Під час втечі судно змінило назву та стало російським. Але це не врятувало його від арешту. Як і російські військові кораблі та підводний човен, які супроводжували танкер.

LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, NBC, Politico, Bloomberg та переказує ключове з цієї історії.