Двотижнева погоня Атлантикою. США захопили танкер Marinera – що чекає на тіньовий флот РФ
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Двотижнева погоня через Атлантичний океан завершилася захопленням США підсанкційного танкера Marinera. Під час втечі судно змінило назву та стало російським. Але це не врятувало його від арешту. Як і російські військові кораблі та підводний човен, які супроводжували танкер.
LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, NBC, Politico, Bloomberg та переказує ключове з цієї історії.
