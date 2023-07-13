Сегодня НАТО – мощнейший военно-политический блок в мире. Совокупная мощь армий его стран в несколько раз превосходит любого потенциального противника, как на земле, так и в море и воздухе.

Но как насчет космического пространства? Альянс признал космос стратегически важным театром ведения современной войны, наряду с традиционными – сушей, водой и воздухом. И в дальнейшем его значение будет только расти. Кандидат исторических наук и координатор космических проектов Noosphere Наталья Боротканич разобралась для Liga.Tech, есть ли у НАТО космическая стратегия и собирается ли блок разжиться собственными орбитальными войсками.