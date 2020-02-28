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28.02.2020, 23:08

Эрдоган и Путин обменялись ударами. Что дальше

Эрдоган и Путин обменялись ударами. Что дальше - Фото
Турецкие военные в Сирии (Фото: Yahya Nemah/ЕРА)

Асадовцы при поддержке РФ нанесли авиаудар по турецким военным. Турция ответила артиллерийским обстрелом. За ситуацией в Сирии наблюдает весь мир

Авиация Сирии при поддержке РФ ударила по турецким военным в провинции Идлиб. 33 солдата погибли, более 30 получили ранения. Турция мгновенно ответила и всю ночь наносила артиллерийские и воздушные удары по более чем 200 объектам сил Асада и его союзниками. Эксперты считают, что ситуация в Сирии критическая, а на Западе говорят об угрозе "скатиться к открытой международной военной конфронтации". Что происходит - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Авиация Асада (либо РФ, которая также совершает налеты - это окончательно не установлено) ударила по турецкой военной колонне в Идлибе. Погибли 33 военных. В Анкаре созвали экстренное заседание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция обменялась мнениями с НАТО, США и другими союзниками. Затем армия Турции всю ночь бомбила сирийские штабы, склады, военных и бронетехнику, а после отчиталась о 329 "нейтрализованных" асадовцах, уничтоженных пяти вертолетах, 23 танках, 23 орудиях и САУ, ЗРК SA-17, ЗРПК SA-22.

В России заявили, что они не причастны к авиаударам, однако тут же добавили, что турецкие военные якобы "находились в боевых порядках террористов", хотя их там не должно было быть.

Анкара опровергла заявление РФ, сказав, что повстанцев не было в секторе авиаудара, а Кремль знал о местоположении турецких военных, но "удары (авиации сил Асада, - ред.) наносились даже по военным машинам скорой помощи", заявил министр обороны Турции Хулуси Акара.

Теперь Анкара, по данным некоторых СМИ, рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, что ограничит РФ.

Турция инициировала экстренное заседание НАТО, закончившееся общими фразами о "твердой поддержке" Анкары, осуждением действий РФ и Сирии, а также призывом уважать международное право. Введение в жизнь 5 статьи Устава НАТО на Западе не исключали, но поскольку Альянс не одобрял введение войск Турции в Сирию, то шансы на это изначально были невелики. При этом НАТО решило помочь Анкаре усилить противоракетную оборону и оказать политическую поддержку.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что без срочных действий по деэскалации напряженность в регионе продолжит расти, а представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель добавляет, что сейчас из-за событий в Сирии существует угроза и вовсе "скатиться к открытой международной военной конфронтации".

Этот инцидент позволяет констатировать крах ситуативного альянса Эрдогана и президента РФ Владимира Путина

Эксперт UIF Илия Куса считает, что ситуация в Сирии критическая и гибель такого количества турецких солдат не может пройти бесследно. По его мнению, Эрдогану необходимо как-то ответить, поскольку отсутствие реакции сулит не только потерей популярности в стране, но и, возможно, потерей легитимности. "Простыми рапортами о тысячах "нейтрализованных" сирийских солдат уже не обойдешься", - говорит Куса. 

Исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда утверждает, что этот инцидент позволяет констатировать крах ситуативного альянса Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, поскольку значительные потери военных не позволят Анкаре закрыть глаза на действия РФ в Сирии.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Турция заявляет, что Сирия "заплатит высокую цену" за произошедшее. Пресс-секретарь АП Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара будет мстить, пока не "переломает руки" убийцам своих солдат. При этом Эрдоган уже поговорил по телефону с Путиным. Они пришли к выводу о необходимости урегулировать ситуацию в регионе и провести двустороннюю встречу в ближайшее время. 

Сооснователь Центра изучения повстанческих движений Артем Конопкин заявил LIGA.net, что власть Турции показала желание деэскалации, поскольку их потери не привели к полномасштабной войне, а РФ повысила ставки, публично переложив ответственность на Турцию и перебросив в Сирию дополнительные единицы флота.

Применение силы (со стороны Эрдогана - ред.) будет дозированным, ведь окончательное поражение Асада или распад Сирии трудно назвать стратегическим интересом Анкары

Дальнейшее развитие событий, по его мнению, будет зависеть от воли сторон к эскалиции или деэскалации, а между Кремлем и Анкарой продолжатся прямые переговоры. "Стоит ожидать снижения накала "страстей" и уменьшения интенсивности конфликта", - говорит эксперт.

Магда считает, что Анкара будет вести наступление на позиции сил Асада, чтобы расширить зону безопасности и вытолкнуть несколько миллионов беженцев из Турции. "Применение силы (со стороны Эрдогана - ред.) будет дозированным, ведь окончательное поражение Асада или распад Сирии трудно назвать стратегическим интересом Анкары", - считает он.

Илия Куса делает ставку на то, что все разрешится переговорами между Турцией и Россией, а точнее "миксом" дипломатических и военных методов: "Главная интрига - это какие будут новые договоренности, на какой платформе они будут базироваться, на каких условиях их заключат".

Также Турция решила не сдерживать беженцев на пути в Европу, поскольку ситуация в Идлибе "угрожает ростом бремени Анкары в миграционном вопросе". МИД Турции предупредил, что в случае ухудшения ситуации в Сирии, часть беженцев из Турции "может направиться на Запад".

Это может привести к повторению европейского миграционного кризиса 2015-2016 годов. Конопкин говорит, что это сделано для давления на политическое руководство европейских стран и Евросоюза для их более активного включения в решение ситуации. С ним соглашается и Куса, называя действия Анкары "шантажом".

Читайте также: В полушаге от войны: Турция мстит Сирии и России за 33 убитых солдат. LIVE

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журналист LIGA.net
Владислав Сердюк
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Теги: Россия, Сирия, Турция, Идлиб
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