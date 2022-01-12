"Это только начало". Армия России и Токаев подавили революцию в Казахстане, но не победили

Протесты в Казахстане затихли. Президент Токаев, который недавно просил Путина ввести войска, уже хочет их вывода. В Алматы ситуация также возвращается в норму: выстрелов и грабежей нет, дежурят усилинные наряды полиции. А семью и приближенных Назарбаева, вероятно, ждет "деолигархизация по-казахстански".

"Какая-то более-менее стабильность, которую так любят наши казахстанцы, наступает", – говорит LIGA.net бывший главред журнала ABAM bol Аян Шарипбаев из Алматы. При этом расслабляться властям не стоит – "Тут не надо примерять на себя тогу Ванги, чтобы понять, что протесты неминуемо вернутся на улицы".

"Психологически вся страна подавлена картинами расстрелов и немного испугана. Но люди начнут приходить в себя и массовые требования будут выдвигаться вновь. Они уже выдвигаются, но в интернете", – утверждает LIGA.net казахстанский оппозиционер Ермек Нарымбай.

Что происходит в Казахстане и продолжатся ли протесты – разбиралась LIGA.net.

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"ЛЮБИМАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ"

После недели активных протестов и столкновений власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации, несмотря на продолжающуюся "антитеррористическую операцию". "В целом острая фаза пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная", – сказал 11 января Токаев.

"Если пройтись катком по людям можно назвать "стабилизацией", то, наверное, да. Произошла стабилизация по Пиночету", – говорит Нарымбай. По его словам, сейчас люди напуганы кадрами расстрелов, однако он считает, что уже скоро они придут в себя.

Успокоилась ситуация и в Алматы. "(Из выступления Токаева – ред.) мы все узнали, что оказывается "все в стране хорошо", несмотря на то, что есть какие-то проявления в виде грабежей. Но их на самом деле не так много, как было в первый и последующие дни протестов. Ситуация в городе более-менее нормальная", – рассказывает Шарипбаев.

11 января на работу вышли коммунальные службы, началась уборка мусора и расчистка города. Также с улиц была убрана сожженная в ходе столкновений техника.

"Какая-то более-менее стабильность, которую так любят наши казахстанцы, наступает", – говорит Шарипбаев.

Рынки еще не работают, но зато открылись крупные супермаркеты. В некоторых банках уже можно снять наличные, а также провести внутрибанковские переводы.

"В целом можно сказать, что да. Не стреляют, грабежей нет, усиленные наряды полиции. Но система торговли и коммунальщиков пока работает напряженно, но это уже терпимо", – говорит LIGA.net житель города, политолог Виктор Ковтуновский.

О стабилизации ситуации говорят и украинцы, находящиеся в Алматы. "Все стабилизировалось, запустили общественный транспорт, Яндекс-Такси начало работать, открылись кафе и торговые центры, часть людей из разных компаний даже работали уже из офисов", – рассказала LIGA.net Катерина Маслова, находящаяся там. По ее словам, в последние несколько ночей в городе не было слышно ни взрывов, ни стрельбы.

Маслова говорит, что 10 января им удалось дозвониться до посольства Украины. До этого там не всегда брали трубку. Они прояснили вопрос с эвакуацией. По ее словам, им предложили самостоятельно купить билет на поезд до Нур-Султана (в Алматы аэропорт закрыт, вылететь можно оттуда), уведомив об этом дипучерждение, и тогда их отвезли бы на вокзал.

"Дальше – все в наших руках, как говорится! "Помощь", которую мы заслужили", – говорит Маслова.

В МИД сказали LIGA.net, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено за исключением некоторых рейсов. Регулярные рейсы в Киев запланированы на 13 и 16 января.

"Посольство договорилось с казахстанской Ж/Д о возможности покупки групповых билетов для украинцев, которые захотят прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

За помощью в возвращении в Украину обратилось около 150 граждан, говорят в МИД. Но после постепенной стабилизации часть граждан поменяли планы, решив остаться в Казахстане.

ПУТИН, ВЫВЕДИ ВОЙСКА

Токаев и дальше бездоказательно утверждает, что Казахстан подвергся "террористической агрессии" и благодарит ОДКБ за ввод войск. Но поскольку ситуация стабилизировалась, он уже попросил ОДКБ уйти. Вывод должен начаться завтра.

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Смысл интервенции войск ОДКБ был в спасении власти Токаева, считает Нарымбаев: "Это был испуг Путина и Токаева, что власть на волоске. Что народ уже везде победил, полиция деморализована, акиматы разбежались, власть потеряна... Истерика была вплоть до того, что любой ценой, до угрозы для Северного Казахстана, надо удержаться".

И он предполагает, что когда миссия ОДКБ закончится, то российские военные могут остаться: "Миссия ОДКБ официально завершится, но не для россиян, которые могут остаться уже самостоятельно, как военная база РФ. После миссии российские войска необязательно могут уйти".

"Не исключаю, что будет заключено соглашение о создании российских военных баз на территории Казахстана якобы для защиты от террористических угроз", – считает Ковтуновский.

"Россия воспользовалась этой ситуацией и показала, что играет ключевую роль на постсоветском пространстве. Путин заработал политические дивиденды. Он с пропагандистской точки зрения оперативно навел порядок в ближайшей стране-партнере по Евразийскому союзу", – предполагает Ковтуноский.

ПРОТЕСТЫ НА ПАУЗЕ, ВПЕРЕДИ – ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ

Протесты в стране действительно приостановлены, говорит Шарипбаев: "В целом да, ситуация стабилизируется, протестов нет. В моменты включения интернета весь протест уходит в соцсети".

"Насколько я могу судить, никаких протестов сейчас нигде нет", – подтверждает его слова Ковтуновский.

Но люди в недоумении из-за недосказанности о митингах и организаторах, отмечает Шарипбаев, называя слова властей "очень расплывчатыми".

"У людей фатально-тотальное разочарование. Мы даже не наблюдаем, чтобы одна банда сменила другую. Или чтобы та банда, которая 30 лет грабила народ, понесла какое-то наказание. Нашли, конечно, несколько "козлов отпущения". Самый мощный "козел" – бывший глава КНБ, несколько самострелов и парочка генералов вышли в вечность в окно", – говорит Шарипбаев.

Но главным "громоотводом" может стать первый президент Нурсултан Назарбаев и его семья. Его давно не видели на людях, хотя в пресс-службе говорят, что тот находится в Казахстане и помогает Токаеву.

"Благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", – говорит Токаев. Теперь он хочет заставить этих людей платить в некий фонд. Власти определят "круг компаний", которые будут делать ежегодные взносы.

"Я еще несколько дней назад говорил, что у Токаева есть два выхода из кризиса: первый – популизм и сваливание вины на предшественника с посадками и конфискациями, если не самого Назарбаева, то его окружения; второй – реальные политреформы и поиск консенсуса. Из его выступления делаю вывод, что он избрал первый путь", – утверждает Ковтуноский.

Разговор о противостоянии Назарбаева и Токаева несерьезен, считает Нарымбаев, ведь в плане кадров ничего не изменилось. А взносы в фонд для олигархов будут символические и взаимовыгодны – "чтобы больше не дергали".

ЧТО ДАЛЬШЕ

В ближайшее время в Казахстане будут преследовать "заговорщиков". Сегодня число задержанных – около 10 000, а кол-во погибших до сих пор неизвестно.

"Немножко пугает, что наряду с задачей строить университеты, президент озвучил цель по увеличению силового блока и строительству новых тюрем. Вот такой финал будет мощный", – считает Шарипбаев.

И протесты еще будут. "Я не знаю, какие есть у государства способы, чтобы обеспечить людей деньгами... Мы не видим у государства потенциала, чтобы изменить жизнь людей к лучшему", – уверяет журналист. Вероятно, цель "деолигархизации" направлена на то, чтобы избежать новой волны недовольства.

"Поскольку причины протестов не ликвидированы, то продолжение должно быть", – утверждает Ковтуновский.

Выход из столь тяжелого социально-экономического положения лежит в политической плоскости, считает политолог: "Пока не будет кардинальных политреформ, пока в Казахстане не будет правительства, заслуживающего доверия общества, причины кризиса не будут ликвидированы".

А реформ, скорее всего, не будет. "От Токаева ожидали (и он сам намекал недавно), что будут заявления о реформах. Но все осталось без изменений... Вместо реформ выдвинул 50 предложений социально-экономического характера. "Подачки", чтобы успокоить людей, не давая им возможности взять на себя ответственность, как власть на всех уровнях", – говорит Нарымбай. У многих людей складывается впечатление, утверждает он, что "власть добровольно на политические реформы никогда не пойдет, пока ее снова не тряхнут и не принудят к переговорам".

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