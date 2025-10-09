Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о создании платформы для диалога с "российскими демократическими силами".

Формально платформу называют шагом к будущей России без Путина.

Один из ключевых адвокатов этой идеи в ПАСЕ – экс-глава эстонской разведки Эерик-Нийлес Кросс – отмечал, что строить диалог нужно и с российскими добровольцами, воюющими за Украину. Однако Европа решила делать ставку на политических деятелей.

"Они их сравнивают с Солженицыным", – объясняет LIGA.net член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Александр Мережко.

"Хорошие россияне" заблокировали любую возможность для Киева влиять на формирование платформы. И хотя окончательный состав еще должен быть определен, российская "оппозиция" уже начинает выбирать, кто будет представлять ее в Европе.

Из этого текста вы узнаете:

почему Европа воспринимает эту платформу как стратегический предохранитель;

по какой причине Украина не голосовала против этой резолюции;

как отличается взгляд Киева и Европы на хороших россиян.