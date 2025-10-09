Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію про створення платформи для діалогу з "російськими демократичними силами".

Формально платформу називають кроком до майбутньої Росії без Путіна.

Один із ключових адвокатів цієї ідеї в ПАРЄ – ексголова естонської розвідки Еерік-Нійлес Кросс – зазначав, що будувати діалог потрібно і з російськими добровольцями, які воюють за Україну. Однак Європа вирішила робити ставку на політичних діячів.

"Вони їх порівнюють із Солженіциним", – пояснює LIGA.net член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олександр Мережко.

"Хороші росіяни" заблокували будь-яку можливість для Києва впливати на формування платформи. І хоча остаточний склад ще має бути визначений, російська "опозиція" вже починає обирати, хто представлятиме її в Європі.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому Європа сприймає цю платформу як стратегічний запобіжник;

з якої причини Україна не голосувала проти цієї резолюції;

як відрізняється погляд Києва та Європи на хороших росіян.