В финансировании войны Россия полагается на торговлю с Китаем, Индией и Ираном, однако имеет ограничения, которые нельзя быстро решить – плохую инфраструктуру, требования больших скидок от тех партнеров, кто не под санкциями, нехватку средств и технологий на построение новой инфраструктуры. Об этом пишет The Economist. LIGA.net пересказывает коротко.

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Торговые спасатели России – Китай, Индия, Иран

Путин тратит огромные средства на войну в Украине – $211 млрд только за два года войны, или 10% ВВП. И теперь он хочет инвестировать значительные средства в инфраструктуру, которая должна позволить экономике России развиваться, несмотря на отрезанность от Запада.

В течение следующего десятилетия Россия планирует потратить $70 млрд на пути, которые соединят ее с торговыми партнерами в Азии и на Ближнем Востоке.

Контейнеры в логистическом центре в Москве, 24 октября 2022 года (Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV)

Война уже развернула поток российских товаров на Юго-Восток. Страны, не поддержавшие санкции во главе с Китаем и Индией, заменили утраченную торговлю с Западом.

Плохая инфраструктура на востоке РФ ограничивает экспорт в Азию, поэтому товары часто должны идти по окружным путям – через черноморские и балтийские порты, Суэцкий канал. Российские чиновники обеспокоены блокировкой вдоль этих маршрутов и влиянием НАТО на ключевые артерии, что может ограничивать дополнительно.

Пытаясь увеличить экспорт и защитить коммерческие связи от вмешательства, Российская Федерация инвестирует в связи с более дружественными странами.

Когда-то россияне уклонялись от строительства инфраструктурных путей с КНР и Ираном – европейская торговля была прибыльной. Теперь все наоборот.

Справка В 2023 году торговля между Россией и Китаем, увеличенная спросом КНР на российскую нефть, достигла рекордных $240 млрд в год и выросла на две трети с 2021-го. В 2023 году торговля между Россией и Китаем, увеличенная спросом КНР на российскую нефть, достигла рекордных $240 млрд в год и выросла на две трети с 2021-го.

Первый железнодорожный мост через реку Амур, естественную границу России с Китаем, открыли в 2022 году. В прошлом году еще один мост получил "добро". РФ хочет увеличить объемы грузов по Северному морскому пути – судоходному маршруту вдоль арктической береговой линии до восточного Китая – с 36 млн до 200 млн тонн до 2030 года.

Китайский город Хэйхэ (слева) виден за рекой Амур, с набережной российского города Благовещенск на границе между Россией и Китаем, 29 ноября 2017 года (Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV)

Еще несколько лет назад российские фирмы избегали Ирана из-за страха санкций Запада. Теперь два мировых изгоя строят транспортные пути – Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC) из России через Азербайджан в Иран.

В прошлом году Россия согласилась профинансировать иранскую железную дорогу Решт – Астара – участок на 162 км. Строительство стояло, хотя его одобрили 20 лет назад.

Путин говорит, что завершение пути "существенно диверсифицирует глобальные транспортные потоки", превратив Иран в рынок сбыта российских товаров, направляющихся к Ближнему Востоку, Азию и другим странам. Однако главный приз – Индия. В отличие от Китая, ее спрос на уголь и нефть, по прогнозам, будет оставаться высоким до 2030-го.

Плохая инфраструктура России не позволяет торговать больше

У планов Путина есть значительные препятствия.

Для начала, хоть торговля на новых маршрутах растет, она все равно мизерная. Ледяной покров ограничит круглогодичное использование Северного морского пути до середины века, только тогда ученые ожидают первую зиму без льда.

В 2022-м по железной дороге в Иран перевезли всего 8 млн тонн грузов. Маршрут сейчас зависит от грузовиков, что ограничивает пропускную способность.

Несмотря на резкий рост торговли с Китаем, железные дороги на востоке России в прошлом году перевезли на 13% меньше грузов, чем их заявленная мощность. Байкало-Амурская железная дорога преимущественно однопутная и частично электрифицированная.

"Десятилетие запущенности привели к тому, что порты и железные дороги в восточной России крайне нуждаются в ремонте".

На это нужны деньги. В мае Индия подписала контракт на десять лет и $370 млн по расширению контроля над иранским портом Чабахар. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан модернизируют национальную железнодорожную и автомобильную сеть, чтобы помочь сообщению между Россией и Ираном. Но главными спонсорами остаются Москва и Тегеран. В 2022 году на них приходилось 68% инвестиций в маршрут.

Иран страдает от безденежья, поэтому полагается на российские кредиты. Путин планирует потратить большие средства на инфраструктуру, но частный сектор не хочет вкладываться.

Российская аналитическая компания Sherpa Group ожидает, что частные инвестиции в государственную транспортную программу РФ упадут с $10 млрд в 2022 году до $1,94 млрд в 2026 году.

Инфраструктура России плохая. На Дальнем Востоке, где большие расстояния и плохая погода, ситуация скверная. Бесхозяйственность – обычное дело. В российской транспортной отрасли доминируют несколько компаний. При этом в разгар войны России трудно привлечь опытных рабочих, чтобы модернизировать железные дороги.

Многие страны, участвующие в прокладке маршрута из Ирана в Россию, имеют споры между собой, что затрудняет планирование разных частей проекта.

Санкции работают

Санкции также задерживают прогресс. Когда-то Европа и сама хотела соединиться с Китаем через российскую Арктику. Больше не хочет.

Реализация арктических нефтегазовых проектов на паузе. Все усложняет уход западных компаний. В апреле крупнейший российский производитель сжиженного газа "Новатэк" приостановил производство на проекте Arctic LNG 2 из-за нехватки компонентов.

Российская государственная железная дорога (РЖД) пытается заменить утраченных поставщиков. Единственные три производителя кассетных подшипников, которые используются в вагонах грузовых поездов, были совместными предприятиями с иностранными компаниями. В прошлом году РЖД приостановила использование 50 000 поездов из-за нехватки запчастей.

Даже если российские чиновники увеличат пропускную способность на новых маршрутах, спрос на товары не надежен. Из-за дисбаланса в торговле между Китаем и Россией на Дальнем Востоке, в РФ накопилось там 150 000 контейнеров.

Китайский город Хэйхэ (слева) виден за рекой Амур, с набережной российского города Благовещенск на границе между Россией и Китаем, 29 ноября 2017 года (Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV)

Страны не под санкциями принуждают Россию к невыгодным соглашениям, пользуясь новыми преимуществами из-за нехватки альтернатив у Москвы. Переговоры по проекту трубопровода между РФ и Китаем "Сила Сибири 2" зашли в тупик из-за требований китайцев о больших скидках. Пекин и Нью-Дели будут способствовать экономическому росту Москвы только при выгодных ценах. И это проблема для Путина.