Холодная война. Как новая золотая лихорадка ведет людей к трагедии

Арктика и Антарктика – два наиболее экстремальных региона Земли. Соперничество за их освоение напоминает "лунную гонку", первенство в которой позволяло странам заявлять о своей исключительности и международном доминировании. И хотя это во многих смыслах разные регионы, у них много общего.

В прошлом исследование полюсов становилось особенно привлекательным из-за мысли, что под льдами может быть новое Эльдорадо. Но непроходимые ледники, экстремальные холода и продолжительные ночи делали их буквально "мертвыми землями", а добыча чего-либо до сих пор остается затруднительной.

Но ситуация быстро меняется. Повышение температур делает Арктику и Антарктику приветливее, а добычу ресурсов – прибыльнее. Это размораживает некогда застывшие территориальные споры между государствами и создает почву для реального конфликта.

В этом проекте LIGA.net совместно с известными мировыми учеными из Великобритании, Австралии и США рассказывает о холодной войне будущего на двух полюсах – Арктике и Антарктиде. Кто и почему претендует на эти земли, что объединяет два абсолютно разных региона, как устроена жизнь ученых на краю света, почему конфликт становится все ближе и как наука все еще может помочь его избежать.

Эта история начинается в 325 году до нашей эры, когда нога человека впервые ступила на Северный полюс.

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ЖАДНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Исследовательская гонка в Арктике и Антарктике началась относительно недавно. Продолжительное время эти области считались непригодными для людей из-за холодов и скудной растительности. К этому добавлялась техническая и логистическая составляющие, делавшие крайне трудным исследование этих регионов, не говоря уже о потенциальном заселении.

Но любопытство и жажда к открытиям приводила людей на полюса еще в древние времена. Первой экспедицией на Северный полюс (Арктика) считается путешествие грека Пифея, совершенное в 325 году до нашей эры. Пифей искал на севере ресурсы и исследовал холодные страны, но уперся во льды. Он назвал море "свернувшимся" и первым рассказал о полярном сиянии. Позже исследование севера происходило благодаря поселенцам и купцам: кто-то прокладывал новый торговый путь; некоторые отправлялись на север в поисках лучшей жизни; а есть и те, кто совершили открытие абсолютно случайно. Например, викинг Гардар Сваварссон открыл Исландию, попав в шторм и сбившись с пути.

В эпоху Возрождения исследование этих областей, как и любых других, объяснялось экономической экспансией и необходимостью в новых торговых путях в Азию. Основную роль в исследовании Северо-Западного и Северо-Восточного проходов играли Англия, Нидерланды и Франция. Их освоение по-прежнему оставалось во многом демонстрацией силы воли и энтузиазма, ведь технологическая ограниченность, недостаточный запас продовольствия, тяжелые погодные условия и болезни никуда не делись.

Кто конкретно открыл Северный полюс – вопрос дискуссионный. В 1909 году американский исследователь и военный Роберт Пири заявил о достижении Северного полюса. По его словам, в этом ему помогли местные жители, снабдившие его продовольствием и навигационными данными. Достижение Пири получило широкое признание, хотя доктор Фредерик Кук поставил его под сомнение, заявив, что он был первым, кто достиг полюса на собачьей упряжке еще в 1908-м. Несмотря на взаимные обвинения, в 1911-м Конгресс США официально признал Пири победителем спора.

Но дальнейшие изучения заявлений Пири и Кука породили предположение, что ни одна из экспедиций не достигла полюса, хотя Пири подошел к нему значительно ближе. В 1989 году Национальное географическое общество США объявило, что анализ фотографий, сделанных Пири, вместе с его записями о глубинах океана и другими данными, подтверждает – его экспедиция прошла в пределах восьми километров от истинного полюса.

В 1920-х американские и норвежские исследователи совершат первые пролеты над Северным полюсом. Американцы – на моноплане, норвежцы – на дирижабле. Во времена холодной войны американские военные первыми отправят туда подводные лодки и корабли, а в 1968 году турист из США Ральф Плейстед первым достигнет Северного полюса на снегоходе. Лишь к концу XX века, в 1995 году, канадец Ричард Вебер и россиянин Михаил Малахов доберутся на Северный полюс пешком (на лыжах) и вернутся без всякой посторонней помощи (собачьих упряжек, техники и пополнения запасов).

Исследование Антарктики (Южный полюс) началось значительно позже. Первым, кто просто увидел ее, был испанец Габриэль де Кастилья, в 1603 году сообщивший о "далеких южных заснеженных горах". А вопрос открытия самого континента также остается дискуссионным. Бесспорным в этом вопросе является лишь то, что Антарктиду открыли в 1820 году. Но достижение приписывают как русской (27 января 1820-го), так и британской экспедиции (три дня спустя).

Гонка за Антарктику к концу XIX века разожгла новое соперничество – за определение местоположения Южного полюса. Тогда же начался так называемый героический век освоения Антарктики, продлившийся с 1897 по 1922 год. За это время удалось нанести на карту большую часть береговой линии континента, провести значительные исследования его внутренней части (в частности, был достигнут Южный полюс) и собрать большие объемы научных данных. Героизм – точное определение того исследовательского периода. В конце XIX-начале XX веков каждая экспедиция была подвигом и проверкой на выносливость. Множество из них не обходились без человеческих жертв.

При этом Арктика и Антарктика вызывали у людей не только научный интерес. Ряд стран имели на них свои виды, поэтому регионы очень быстро поделили. Вместе с освоением Антарктиды появились и первые территориальные притязания на нее. В 1908 году Великобритания заявила о претензиях на ряд островов, позже королевские аппетиты лишь расширились, а часть территорий были переданы британским доминионам (так в игру включились Австралия и Новая Зеландия). Позже к соперничеству за континент подключалась Франция, Норвегия, Аргентина и Чили, а во времена Второй мировой войны о претензиях заявляла нацистская Германия.

Ситуация в Арктике складывалась похожим образом. В начале XX века Канада стала первым государством, расширившим границы до Северного полюса. Ее примеру последовали СССР, США, Дания и Норвегия. Во времена холодной войны регион был одной из ряда точек международной напряженности. Всему виной – близость между Западом и СССР. Предполагалось, что в случае начала войны ракеты друг на друга полетят именно через Арктику.

При этом раздел земель происходил в основном мирно, но не без исключений. Например, в Антарктиде однажды даже стреляли. В 1948 году у британцев сгорела исследовательская база в заливе Хоуп, ее пришлось бросить. Аргентинская экспедиция решила соорудить свою базу рядом с заброшенной британской. Ничего не предвещало беды, но через несколько лет британцы захотели восстановить сгоревшую базу и направили в залив судно с материалами. Это не понравилось аргентинцам, и они встретили корабль крайне недружелюбно – открыли огонь из пулемета над головами британцев. Хотя никто не пострадал, британцам пришлось отступить. Ненадолго. Вскоре они вернулись, но уже в сопровождении военного фрегата и морской пехоты. Демонстрация силы сработала, аргентинцы ретировались. Военные оставались в заливе до конца ремонтных работ. А Аргентина в итоге принесла извинения, назвав решение об открытии огня "превышением полномочий на местах".

Но несмотря на инцидент, Антарктида является удивительно миролюбивым местом, ведь происшествие в заливе Хоуп было единственным зафиксированным случаем стрельбы между людьми на континенте за все время его освоения человеком. Но непременно становилась местом борьбы человеческой жадности.

АРКТИКА И АНТАРКТИКА СЕГОДНЯ

Если пытаться описать правовой статус регионов одним словом, то лучше всего подойдет термин "неопределенность". Хотя существует множество разных документов (как в национальном, так и международном праве), пытающихся урегулировать положение дел в Арктике и Антарктике, они остаются в подвешенном состоянии. В чем главные отличия между Арктикой и Антарктикой? Во-первых, в Антарктике есть документ, регулирующий ее статус (по крайней мере, временно), а в Арктике нет.

"Арктика и Антарктика – очень разные географические, культурные, политические и экономические пространства", – говорит LIGA.net Клаус Доддс, профессор геополитики лондонского университета Роял Холлоуэй, бывший советник спецкомитета Палаты лордов по Арктике и комитета по экологическому аудиту Палаты общин.

Арктика – это область, площадью в 21 млн квадратных километров, включающая в себя часть Евразии, Северной Америки, Тихого и Атлантического океанов, а также Северный Ледовитый океан. Сегодня статус Арктики регулируется национальными законами стран региона, двусторонними соглашениями между ними и международным правом. Однако единого документа, который закрепляет правовой статус региона, нет.

"Арктика – обитаемое пространство, где проживает 4 млн человек, которые называют ее своим домом", – говорит Доддс. Основная напряженность, по его словам, разворачивается между Россией и странами НАТО. Главная причина – доступ к центральной части региона. Есть мнение, что Северный ледовитый океан становится более доступным, говорит Доддс, поэтому он начинает становиться точкой интересов разных стран, даже далеко не арктического Китая.

Китай намерен стать более заметной полярной державой, его присутствие будет чем-то средним между экологическим лидерством и эксплуатацией ресурсов, – говорит профессор Доддс.

Арктическими государствами являются США, Канада, Россия, Дания и Норвегия (на этот статус также претендуют Швеция, Исландия и Финляндия). Изначально Арктику де-факто поделили между этими пятью странами по секторальному принципу – точка северного полюса являлась границей и расширялась до береговых линий. Но все изменилось в 1982 году, когда приняли конвенцию ООН по морскому праву.

Странам Арктики разрешили делать все что угодно в пределах их исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и континентального шельфа, но запретили претендовать на внешельфовую зону, ставшую открытым морем, в котором все страны мира могут свободно плавать и проводить исследования. Иными словами, Северный полюс и окружающий его регион Северного Ледовитого океана, не принадлежит какой-либо стране, а ИЭЗ пяти стран ограничена 200 морскими милями (370 км), прилегающими к их побережьям.

Но у них есть пространство для маневра: страны могут претендовать на шельф, простирающийся за 370-километровую границу, если сумеют доказать, что он является продолжением их континентального шельфа. Сегодня на расширение шельфа претендуют Россия, Дания и Канада. Спорными точками в Арктике являются, в частности, остров Ханса, хребет Ломоносова и Менделеева.

Антарктика – противоположность Арктики. Южная полярная область Земли включает в себя Антарктиду, Южный, части Атлантического, Индийского и Тихого океанов, а ее общая площадь – около 52 млн кв. км.

Антарктика – это континент, окруженный водой, на котором нет коренного населения. Только ученые выступают в качестве его полупостоянных жителей, – говорит профессор Доддс.

Это единственный континент на Земле, где вообще нет никакого правительства. Или почти нет. В Буэнос-Айресе находится офис секретариата договора об Антарктике, поддерживающего бесперебойную работу более 50 государств, управляющих континентом. Но это все равно ничейная земля, статус которой – большой научно-природный заповедник.

С одной стороны, это делает правовое положение континента определенным, с другой – оставляет широкое поле для конкуренции в будущем. Ведь Чили, Норвегия, Аргентина, Британия, Австралия, Франция и Новая Зеландия уже застолбили себе часть Антарктиды. А США и Россия, хотя и не претендуют на территории континента, оставили за собой право однажды заявить о претензиях.

Договор об Антарктике появился в 1959 году. Подход к континенту был экспериментальным и, очевидно, являлся результатом холодновоенной напряженности в мире. Соглашение подписали 13 государств, а сегодня его участниками являются 54 страны. Основной принцип документа – мирное использование региона.

ПОКА ЕЩЕ МИРНАЯ АНТАРКТИДА. КАК ЛЮДИ ТАМ СОСУЩЕСТВУЮТ

В Антарктиде Великобритания, Чили и Аргентина фактически претендуют на один и тот же участок земли. Ссоры между ними в середине XX века начали накалять международную обстановку и усложнять исследования. Поэтому было решено сделать Антарктиду общим достоянием человечества. Главные принципы договора, принятого в 1959-м: мирное использование и международное сотрудничество. По мнению профессора Доддса, в частности, благодаря документу Антарктике удалось избежать конфликтов. Также помогли географическая удаленность и экстремальные экологические факторы.

"Если же в Антарктиде и происходили конфликты, то в основном речь шла о том, сколько рыбы добывать, сколько терпеть туризм, какое влияние должны оказывать наука и другие виды человеческой деятельности на регион и так далее", – объясняет Доддс. При этом он уточняет, что поскольку стороны Договора об Антарктике работают по принципу консенсуса, конфликты между ними в значительной степени скрыты от общественного внимания.

Это полностью демилитаризованный континент, говорит LIGA.net директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий. При этом разрешено использование военной логистики, говорит он, можно прилетать на военных самолетах или приходить на военных кораблях, но без оружия, а исключительно для грузовых операций.

10% площади нашей планеты не принадлежат никакому государству, – говорит Дикий.

Согласно договору, все территориальные претензии в Антарктиде сохраняются, но замораживаются, а новые – не принимаются. Хотя есть и исключения: СССР (РФ) и США считают, что имеют право выдвинуть претензии на те земли, которые были открыты их исследователями (поэтому они частично не признают претензии других стран на территории, открытые русскими и американскими экспедициями). К договору могут присоединиться все желающие, а консультативные встречи проводятся ежегодно. Право голоса есть у стран, которые имеют постоянную экспедиционную станцию (в их числе Украина).

Во второй половине XX века присоединение к договору множеством стран объяснялось желанием добывать ресурсы. Этот бурный интерес и активная охота спровоцировали возникновение дополнительных конвенций: по защите тюленей, морских животных и минеральных ресурсов. В 1991 году был принят новый собирательный документ – протокол по охране окружающей среды. Его подписали в Мадриде на 50 лет. Именно мадридский протокол сделал из Антарктики "природный заповедник мира и науки", одну большую лабораторию. Научные станции в Антарктиде есть у 29 стран мира. Тысячи ученых и сотрудников жизнеобеспечения размещены на 77 научных базах – именно они составляют население континента, колеблющееся от 1000 до 5000 в разное время года.

В этом эксклюзивном научном клубе присутствует и Украина. В 1993-м у нее появился НАНЦ, однако первое время полярной станции у нее не было. А все из-за России, которая считает себя единственной правопреемницей СССР. Москва присвоила себе все советские заграничные активы, в частности антарктические станции. А на призывы Украины предоставить одну из пяти функционировавших на тот момент станций в РФ отказали, предложив максимум аренду.

На помощь Украине пришла Великобритания, предложив полностью безвозмездно передать станцию Фарадей на острове Галиндез. Основная причина – там нет взлетной полосы. Вся логистика исключительно морская, а это накладывает свои трудности, ведь подойти к станции кораблем можно лишь летом – три месяца в году.

23 января 1995 года участники первой украинской экспедиции вылетели из Киева в Аргентину. Оттуда они добрались на Фарадей. 6 февраля на станции спустили британский и подняли украинский флаг. Этот момент стал символом заключительного этапа передачи базы и ее переименования в "Академик Вернадский".

Украинская антарктическая экспедиция ежегодно состоит из двух отрядов: зимовочного и сезонного, рассказывает Дикий. Зимовочный отряд – это "тру-полярники". 12 людей, которые могут находиться на станции по 13 месяцев, учитывая время, которое они тратят, чтобы передать станцию следующей экспедиции. Стать полярником одновременно "просто и сложно". Просто, поскольку открытый конкурс объявляется ежегодно (обычно в августе или начале сентября), а сложность заключается в дальнейших этапах отбора.

Сначала на сайте НАНЦ и МОН вывешиваются объявления о наборе 12 человек: семеро ученых, пятеро из команды жизнеобеспечения станции (доктор, сисадмин, механик, электрик и повар).

Отбор состоит из трех этапов: профессионального, медицинского и психологического. Сначала проверяют образование и опыт работы в поданных анкетах. По словам Дикого, половина кандидатов отсеиваются уже на этом этапе.

Половина подающихся – это люди, которые не имеют заявленного опыта или образования, но им просто очень хочется в Антарктиду, – рассказывает Дикий.

Те, кто прошел отбор по анкетам, идут на собеседования. Их проводят сами полярники. Например, с кандидатами на механиков общаются три-четыре предыдущих механика, которые там зимовали. Уже из них определяется шорт-лист претендентов.

Почему определяют шорт-лист, а не одного победителя? Дальше идет медкомиссия и психолог, тут также может отпасть часть претендентов. Медкомиссия не очень сложная, ее основная цель – выявить, нет ли у кандидата хронических заболеваний, которые могут обостриться в ходе экспедиции.

Хотя врач на станции работает в хорошо оборудованных условиях, это все-таки – только медицинский кабинет. А девять месяцев в году возможности эвакуировать человека на большую землю просто нет, – говорит Дикий.

Все лечение на станции происходит силами одного доктора, поэтому важно предотвратить варианты, что чьи-то хронические заболевания обострятся в Антарктиде.

Последний этап отбора – психолог. "В Антарктиде не настолько тяжело физически, как много кто себе представляет, при этом там очень тяжело психологически", – объясняет Дикий.

"Год в маленьком замкнутом коллективе. Когда 9-10 месяцев в году ты вообще никого не видишь, кроме этих людей. Зато их ты видишь 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Половину года – полярная ночь. Все время темно, за пределы помещения не сильно высунешься, а когда высунешься, то нужно копать траншею. Психологически условия изоляции во время зимовки в Антарктиде – очень сложные", – рассказывает директор НАНЦ.

Поэтому основная задача психолога – минимизировать риски и отсеять тех, кто в группе риска. Профессиональные психологи сразу должны дать оценку: "Нет, этому человеку длительную изоляцию ни в коем случае нельзя. Будут срывы, конфликты в коллективе и так далее".

Именно так, то есть, пройдя все три этапа, говорит Дикий, и становятся совсем крутыми полярниками – теми, кто едет туда зимовать.

Второй вариант поехать в Антарктиду – сезонный. Это ученые, которые едут туда на короткий период антарктического лета (когда там зима, тут лето) – от двух до трех месяцев. Тут, говорит Дикий, принцип отбора другой. Главный вопрос: что ученый собирается там делать в течение двух месяцев, какие эксперименты ставить, какие образцы привезет.

Фактически сезонный отряд – это мини-конкурс проектов среди ученых, – объясняет директор НАНЦ.

Преимущество получают те, кто получили портфель заказов от разных институтов – кому какие образцы нужно собрать и привезти. Так попасть в сезонный отряд намного проще.

Но везде есть свои нюансы. "Прошлогодний летний отряд в значительной степени был строительным, потому что мы делаем ремонт на станции". Похожим образом планируют поступить еще на следующие пару сезонов. "Мы немного потеснили ученых, завезли туда инженеров и сварщиков, но это временное явление. Станция уже старенькая. Когда закончим ремонт, снова будет наука".

Чем же занимаются полярники? "Всем", – в шутку отвечает Дикий. Поскольку у Украины только одна полярная станция, она не может позволить себе роскошь в виде специализированных баз. Например, когда "Академик Вернадский" был британским "Фарадеем", то специализировался на геофизических исследованиях. Все эти направления продолжают изучаться, однако там же находятся и другие ученые.

Главные направления исследований украинских ученых – науки про жизнь и землю. В области наук про землю изучаются магнитные поля Земли, ионосфера, сейсмическая активность, климатические наблюдения. А поскольку именно на "Фарадее" открыли явление озоновых дыр, то "Академик Вернадский" фактически перенял "озоновый караул".

Климатические исследования "Академика Вернадского" также очень важны для мировой науки, говорит Дикий.

Наши замеры очень четко показывают, что глобальное потепление есть, что в полярных регионах оно идет быстрее, чем тут. То, что мы видим в Антарктиде, является предупреждением – через несколько лет это будет у нас, – говорит Дикий.

Ученые на станции даже "охотятся" за китами. Например, этим занимается биолог Оксана Савенко, рассказывает Дикий: "Она на моторной лодке приближается к киту, стреляет в него из арбалета, стрелой на конце которого 3-см шпиль. Для кита это – как для нас даже не укус комара, а мелкая мошка. А для науки – это 3 см китовой кожи, материал позволяющий делать исследования".

"С антарктическими китами у нас большая плохая карма. У нас в стране, в Одессе, базировались самые большие китобойные базы – одна называлась "Слава", а вторая – "Советская Украина". Эти одесские китобойные флотилии наброконьерили по-страшному, нарушив кучу международных обязательств. Поэтому, когда сейчас мы наблюдаем, как популяции китов восстанавливаются после запрета охоты, мы по чуть-чуть отдаем им долги за наших предшественников", – говорит директор НАНЦ.

Когда бываешь в Антарктиде, смотришь, как работает система Договора по Антарктике, то настолько хочется, чтобы на всей планете было так… Хотя я понимаю, что мы с вами не доживем до этого момента. Но это – чудесная модель, – рассказывает директор станции.

Договор об Антарктике позволяет кому угодно зайти на любую станцию, и ему всегда обязаны предоставить доступ, объясняет директор НАНЦ: "В свое время это было политическое решение, чтобы контролировать, никто ли там не проводит тайную военную активность". Но сегодня это перешло в другую плоскость межчеловеческих отношений.

Яркий пример – в 2018 году на украинской станции был тяжелый случай гнойного аппендицита, ситуация казалось безвыходной и простых путей выхода из нее не было. "Американцы с соседней станции пригнали ледокол, забрали нашего больного до ближайшей точки, где может сесть самолет. Пока они шли на точку, там уже стоял самолет чилийских ВВС с бригадой военных хирургов. Они забрали нашего больного на большую землю", – рассказывает Дикий.

В Антарктиде работает система взаимного спасения. Спасательные операции проводятся бесплатно и абсолютно без разницы, кто какой страны гражданин. Люди попали в беду, полярная солидарность включается автоматически, – говорит Дикий.

Из позитивного Дикий также отмечает жесткое экологическое законодательство. Его действие, говорит он, видно невооруженным глазом: "Это ни с чем несравнимое чувство, когда никакое животное тебя не боится. Там после прекращения китобойной эпохи, уже выросли поколения животных, которые не знают, что от человека может исходить что-то плохое. В Антарктиде люди ведут себя так, что никакое животное их не боится, наоборот – могут поинтересоваться, что это такое появилось".

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ЗА БОГАТСТВА УЖЕ НАЧАЛАСЬ

Основной фактор возникновения потенциального конфликта в этих регионах в будущем кроется в ресурсах, говорит LIGA.net Дональд Ротвелл, профессор международного права Австралийского национального университета.

В Арктике есть потенциал для конфликта из-за ресурсов и растущей доступности региона, а в Антарктике к конкуренции за минеральные ресурсы следует прибавить еще и нерешенные территориальные споры, которые могут стать катализатором конфликта, – рассказывает профессор Ротвелл.

Арктика богата запасами полезных ископаемых (многие из которых нетронуты), а Антарктика – в целом до сих пор нетронута и, возможно, содержит в себе огромные богатства.

В Арктике, по данным Геологической службы США, находится около 13% неисследованных мировых запасов нефти, приблизительно 30% неоткрытых мировых запасов природного газа и жидких углеводородов. Их общая стоимость может составлять около $35 трлн.

Сегодня нефть и газ в Арктике уже добывают РФ, США, Норвегия и Канада. Но немалая часть запасов находится на "общей территории", на которую претендуют вышеупомянутые страны. И претензии пересекаются.

Второе богатство Арктики – торговые пути. В прошлом их поиск привлекал в регион исследователей, а перспектива контроля над ними может стать одной из главных причин соперничества в будущем.

В Антарктике складывается похожая ситуация. Там есть уголь, железо и, вероятно, хром. Предположительно (никто точно не знает), там же могут находиться нефть и газ (объемы запасов неизвестны из-за трудностей, связанных с разведкой). Но есть шанс, что под антарктическими льдами может ничего и не оказаться, а разговоры об огромных запасах нефти и газа – лишь проявление комплекса Эльдорадо, идеи, что неизведанные земли окажутся настоящей сокровищницей.

Однако если на шестом континенте и нет никаких "классических ресурсов", там точно есть золотая акция будущего. Самый дорогой ресурс в Антарктиде – это не нефть и не газ, а гигантские запасы пресной воды, говорит Дикий. Примерно 75-90% всех мировых запасов пресной воды – это ледники Антарктики.

Ледяной щит Антарктиды быстро тает, вода попадает в океан, становится соленой и повышает его уровень. А в это время целые континенты страдают от нехватки пресной воды, – говорит ученый Евгений Дикий.

Почему же из антарктических льдов до сих пор не добывают воду? Пока никто не придумал механизм транспортировки ледника, объясняет Дикий: "Человек, который первым научится транспортировать ледники из Южного океана к Африке или Австралии, станет миллиардером".

Пока эта задача не решена, поскольку за время транспортировки айсберг сильно меняет форму и размер, может развалиться на несколько частей: "Сегодня мы технологически больше готовы пригнать твердый астероид на орбиту Земли, а вот как транспортировать объект, который меняет форму, – это вне границ наших современных технологий". Однако французская компания Dassault Group еще в 2010 году начала разрабатывать модель проекта по буксировке ледника. "Они сейчас серьезно заняты этим вопросом, но пока на стадии проекта", – говорит Дикий.

В 2018 году ООН утверждала, что к 2050-му более 5 млрд человек могут столкнуться с нехваткой воды, а мировой спрос на использование пресной воды за последние сто лет вырос в шесть раз и продолжает ежегодно расти на 1%.

Спрос на пресную воду быстрее всего растет в развитых странах, поскольку она нужна не только для употребления в пищу, но в гидроэнергетике, сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах, а также множестве других сфер. И хотя пресная вода – ресурс возобновляемый, темпы прироста мирового населения опережают темпы восстановления запасов.

Почему тогда Арктика и Антарктида до сих пор не стали масштабными полями битв, если это – потенциальный кладезь ресурсов? Ответ кроется в труднодоступности: как самих областей, так и ресурсов, скрывающихся под их льдами (и в частности, самих ледников). Это делает разработку полярных ресурсов (главным образом в Антарктике) нерентабельной.

Но относительно скоро ситуация может измениться. Свои коррективы вносит изменение климата. Потепление и последующее таянье льдов делают добычу ресурсов проще и дешевле. Рисков становится меньше, доходов – больше.

Изменение климата и расширение доступа к полярным регионам – это самый значительный фактор для возможного наступления конфликта, – говорит профессор Ротвелл.

По словам профессора, все больше "государств и субъектов ищут способы, как получить влияние и экономическое преимущество в этих регионах". А их цель – это доступ к ресурсам (нефти, газу, рыбе).

Говоря о потеплении, речь идет не только о добыче ресурсов. Таянье льдов открывает возможности и для судоходства. Проход через Арктику экономит десятки дней пути при транспортировке товаров с Дальнего Востока на Запад.

Повышение температуры в Арктике уже дает о себе знать. Например, в ее российской части температура с 1991 года выросла на 2,3 градуса, и теперь РФ пытается использовать Северный морской путь (СМП) даже зимой. Грузопоток по нему также постоянно растет: в 2010 году объем перевозок составлял 1 млн тонн, в 2024-м прогнозируется 80 млн тонн.

"Большая часть арктической экономики сосредоточена на добыче, транспортировке и продаже природных ресурсов (углеводороды, металлические минералы, драгоценные металлы, рыба и древесина). Исчезновение льдов в Арктике открывает перед российской Арктикой большие возможности для добычи энергии и судоходства по СМП. Например, проект Восток Ойл компании Роснефть, по прогнозам, станет крупнейшим нефтяным проектом в мире", – говорит LIGA.net научный сотрудник Арктического института в Вашингтоне Павел Девяткин.

Однако, по его словам, навигация в регионе все равно останется сложной и потребует мощных ледоколов: "Это выгодные экономические возможности, но мы должны помнить о негативных экологических, социальных и культурных последствиях". В качестве примера он приводит разлив топлива в Норильске.

При этом регион становится доступнее с каждым днем. Однажды повышение температур сделает судоходной и центральную часть Северного Ледовитого океана, открыв круглогодичные экономические возможности.

Ситуация в Антарктиде складывается идентично. В период с 1992-го по 2017 год Антарктида потеряла около 3 трлн тонн льда. Потепление в регионе происходит в пять раз быстрее, чем в среднем по миру. И изменения климата на шестом континенте явно повлияют не только на экологию. Возможно также изменение политического уклада, если там найдут значимые залежи ресурсов, а повышение температуры сделает их бурение не таким дорогим и опасным.

В будущем Антарктиды есть два измерения, считает Дикий: "То, чего хотелось бы; и то, чего побаиваешься".

Хотелось бы, конечно, чтобы сегодняшний режим сохранялся. Но есть опасения, что этого может не произойти. Нынешний запрет на добычу полезных ископаемых действителен до 2048 года. Будет ли он продлен – это вопрос, – говорит Дикий.

По его мнению, если разрешат добычу ископаемых, это сильно изменит ситуацию в худшую сторону: "Сейчас мы можем увидеть это на примере Арктики с похожими условиями, как там выглядит борьба между нефтяными и газовыми гигантами".

ВОЕННОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Арктика и Антарктика важны и с военной точки зрения. Во времена холодной войны Арктика была стратегически важным регионом из-за географической близости США и СССР. Предполагалось, что в случае любого конфликта стороны воспользуются регионом для нанесения ракетных ударов. Сам по себе договор об Антарктиде – и вовсе явный артефакт холодной войны, ведь были опасения применения ядерного оружия (а в 1958-м США испытали ядерное оружие в южной части Атлантического океана). Демилитаризация континента происходила в логике демилитаризации космоса, проведенной в аналогичный период.

Сегодня ситуация на международной арене вновь движется к соперничеству холодновоенного формата, а Арктика милитаризируется. С одним немаловажным отличием – Вашингтон и Москва будут соперничать не наедине, к ним присоединится Пекин.

"Китай агрессивно подходит к Арктике с точки зрения управления. Китай проектирует себя как околоарктическое государство, что является заблуждением, и хочет быть более активным в регионе в сфере торговли и эксплуатации ресурсов", – говорит LIGA.net научный сотрудник Chatham House Мэтью Булег.

Сейчас Китай ведет мягкую юридическую войну с целью изменить подход к управлению Арктикой в свою пользу, – объясняет Булег.

В 2018 году Пекин опубликовал арктическую стратегию, в которой заявил о готовности отстаивать свои интересы в регионе. В 2021 году США назвали политику Китая в Арктике угрозой для всех арктических государств. В Вашингтоне считают, что Китай заинтересован в "получении доступа и влияния на арктические государства, и контроле над ключевыми морскими портами". А его конечная цель – "передел международного порядка, основанного на правилах".

Однако у Китая есть цели и в Антарктике. "Подход Китая в Арктике работает и в случае Антарктиды", – заявляет Булег. В 1985-м Пекин присоединился к договору, с тех пор они соорудили уже четыре базы, а пятая достраивается (ее открытие запланировано на 2022 год). В 2018 году Китай заявил о желании построить там первый постоянный аэропорт и тогда же объявил о тендере на строительство атомного ледокола.

Несмотря на недоверие к Китаю на Западе, некоторые эксперты все же считают маловероятным, что Пекин пойдет на прямое нарушение каких-либо договоренностей в Арктике или Антарктике в ближайшем будущем. Доцент Центра экологического права из австралийского Университета Маккуори Ненгье Лю говорит LIGA.net, что поскольку Китай ратифицировал как договор об Антарктике, так и мадридский протокол, то он вряд ли пойдет на нарушения: "Маловероятно, что Пекин предъявит территориальные претензии или начнет коммерческую добычу в Антарктике в обозримом будущем".

Присутствие Пекина в этих регионах он объясняет его растущим влиянием.

Китай становится мировой державой, поэтому полярные регионы, Арктика и Антарктика, входят в его национальные интересы, такие как рыболовство, судоходство, туризм, безопасность и так далее, – говорит Лю.

По мнению Девяткина, интерес Китая к Арктике – часть его экономической инициативы "Пояс и путь": "Пекин заинтересован в развитии Арктики как полярного шелкового пути и источника природных ресурсов… Китай сотрудничает практически со всеми арктическими странами". Он считает, что цель Китая – "лучше понять Арктику", а его мотивы – экономические.

В США есть опасения, что Китай и Россия могут объединиться против США в Арктике. И Лю считает, что такой шанс действительно есть: "Китай и Россия, несомненно, геополитически близки. В некоторых случаях они могут похвастаться схожими взглядами на полярные проблемы".

Иного мнения придерживается Булег, говоря, что в совокупности они не представляют угрозы для безопасности США, поскольку Россия и Китай не координируют свои действия по Арктике (за исключением энергетики и прохода по СМП). Однако по отдельности они все равно "одинаково проблематичны": "Россия – это краткосрочный военный вызов, а Китай – долгосрочный нормативный (изменения правовых регуляций. – Ред.)".

КОГДА НАЧНЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ФАЗА ВОЙНЫ ЗА ПОЛЮСА

После окончания холодной войны напряженность в мире (в частности, в Арктике и Антарктике) снизилась. Однако нападение России на Грузию, а затем и Украину, растущее влияние Китая показали, что расслабляться нельзя. Международное напряжение вновь выросло, в том числе и на полюсах.

Арктика представляет собой сложную среду для безопасности, – считает профессор Клаус Доддс.

По словам Доддса, Россия прилагает все больше усилий к военной подготовке и учениям – на море, суше или подо льдом. Также поступают и страны НАТО. В США, говорит он, опасаются по поводу их военной досягаемости, готовности систем ПРО и возможности демонстрации силы во все более "голубой, а не белой" Арктике.

"НАТО также обеспокоено тактикой "серой зоны" и тем, как она может быть использована против прибалтийских или скандинавских государств-членов. Военные действия всегда могут стать результатом случайного или спровоцированного конфликта", – заявляет Доддс.

Начиная с 2015 года Россия размещает в Арктике зенитно-ракетные комплексы и восстанавливает советскую военную инфраструктуру: аэродромы и городки. В 2017 году США заметили рост военного присутствия РФ в Арктике и забили тревогу. Сенатор от Аляски Дэн Салливан заявил, что Россия прилагает в регионе значительные военные усилия, призвав нарастить там американское военное присутствие.

Но игра мускулами не прекратилась. По данным Пентагона, в 2021 году Россия продолжает модернизацию аэродромов и радарных установок советских времен, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой ледокольный флот. Как ядерный, так и традиционный.

Также у России и Китая, вероятно, появились и новые ракеты, которые могут быть использованы в Арктике. Речь идет о "Посейдоне" и "Цирконе". Глава норвежской разведки Стенсонес говорит, что "Циркон" – это "новая технология с гиперзвуковой скоростью, от которой трудно защищаться". Они летают со скоростью, неуловимой для устаревшей западной системы Norad (система наблюдения, состоящая из спутников, наземных радаров и баз ВВС, расположенных на Аляске и канадской части Арктики. Ее цель – предупредить о надвигающейся атаке).

Во времена холодной войны Norad играла важную роль в стратегии сдерживания советской угрозы. Сегодня система просто будет перегружена, если ей придется выслеживать движение современных ракет. Поэтому в феврале 2021-го президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону, в частности, модернизировав вышеупомянутую систему.

Из-за наращивания Россией военных мощностей в регионе и возобновлении операций на советских базах, в регионе начало появляться все больше солдат и техники других стран. Например, США восстановили второй флот ВМФ (отвечает за северную часть Атлантического океана), Дания начала инвестировать в технику для наблюдения за Арктикой. А в мае 2020 года британские и американские военные корабли впервые за последние 30 лет вошли в Баренцево море для учений. По мнению Девяткина, все это "представляет собой новый опасный этап в обеспечении безопасности Арктики".

Ротвелл говорит LIGA.net, что любые формы военных учений на спорных землях и в водах лишь увеличивают риск конфликта. Всему виной – возможность неправильного расчета.

Это было ключевым уроком советских и американских военных операций в Арктике во время холодной войны. Военные учения приводят к милитаризации региона – это также повышает напряженность, – объясняет Ротвелл.

Но основным оружием на полюсах являются ледоколы, дающие возможность преодоления непроходимых слоев льда.

В 2020 году президент США Дональд Трамп издал указ построить ледокольный флот и базы для защиты американских интересов не только в Арктике, но и Антарктике. Это стало сигналом, что США готовы к борьбе с РФ и Китаем за полярные ресурсы. Еще одним сигналом, что грядет борьба за полюса, было предложение Трампа о покупке Гренландии. Сначала эта идея многим могла показаться непонятной, но она обрела смысл в контексте возможного соперничества за Арктику.

Также объясним и указ Трампа о ледоколах. Сегодня Вашингтон может похвастаться только одним тяжелым ледоколом – Полярной звездой; одним средним и одним легким. Все из-за того, что в 2020 году у второго американского среднего ледокола Хили произошел пожар на борту. Он временно выведен из строя. В США ожидают введения нового тяжелого ледокола в эксплуатацию в 2024-м. Для сравнения – у Финляндии есть 10 ледоколов, у Канады и Швеции – по семь, а у России – более 40 (четыре – тяжелых). У Китая также есть три легких ледокола, но в разработке находится один атомный.

Проблемы милитаризации есть и в Антарктиде, носящей звание наиболее мирного континента на Земле. В Новой Зеландии заявляют, что Договор об Антарктике проводит не очень ясную черту между разрешенной и запрещенной деятельностью в регионе, и это может быть использовано государствами, стремящимися к осуществлению там военных видов деятельности.

В частности, Австралия подозревает в такой деятельности Китай, у которого в Антарктиде есть станция навигационной системы Beidou. Во время конфликта такая система становится важным элементом боевых действий. Фактически это система двойного назначения: как для гражданских, так и военных целей. Идентичным образом Китай поступает в космосе – на орбиту выводится гражданский спутник, который приносит пользу и военным. А в случае необходимости и вовсе становится оружием (например, спутники-мусорщики).

Рост напряженности на полюсах из-за потепления очевиден. В 2021 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне встречи Арктического совета (Россия, США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия) прямым текстом заявил, что Арктика – это территория РФ: "Всем давно было абсолютно ясно, что это – наша территория, это – наша земля… Мы несем ответственность за безопасность нашего арктического побережья".

Тогда же глава Госдепа США Этнони Блинкен сказал, что РФ использует изменения климата, чтобы "попытаться установить контроль над новым пространством", в частности посредством модернизации баз, а также указал на растущее присутствие Китая.

И хотя конфликтный потенциал Арктики остается ограниченным, говорит Булег, тревогу вызывает его растущая милитаризация и возможность увеличения числа просчетов и риска тактических ошибок. Также на регион влияет и геополитика, поскольку "Арктика не существует в вакууме": "Вопросы военной безопасности выходят там на первый план, ими необходимо тщательно управлять. Политики и эксперты работают над вопросом, как построить архитектуру безопасности специально для Арктики".

А возможно ли найти какое-то решение относительно обоих регионов, которое позволило бы избежать эскалации конфликта?

Чтобы избежать конфликтов в Арктике и Антарктике, как и где бы то ни было в мире, потребуются тщательная дипломатия, коллективный здравый смысл и решимость, где это необходимо, для защиты правил и норм. Это также потребует изрядной доли удачи, – заявляет Клаус Доддс

По мнению Доддса, сегодняшние механизмы управления этими регионами "в целом работают", но странам тяжело смириться с фактом, что полярные области "быстро меняются".

Также очевидно, что на Арктику влияет ситуация и в других регионах мира.

"Арктика находится далеко, но она не изолирована от международных отношений", – говорит Девяткин. "Столкновение интересов в других частях света приведет к взаимным подозрениям по поводу действий в Арктике". Например, экс-глава Госдепа США Майкл Помпео заявлял, что Арктика может стать "новым Южно-Китайским морем", подразумевая степень милитаризации и территориальные споры, в которых активно участвует Китай. Это – яркий пример того, как претензии в других частях света могут перенестись на полярные регионы.

Доддс, Ротвелл и Булег считают, что Арктический совет остается важным межправительственным форумом, который служит поддержанию мира. Однако создать решение в Арктике по примеру мирной Антарктики, скорее всего, не получится. "Юридически это возможно, но политически – нет", – говорит Ротвелл, объясняя, что у такого решения не найдется поддержки среди заинтересованных сторон.

А значит, рано или поздно, холодные пустыни земных полюсов рискуют стать настоящим полем битвы.

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