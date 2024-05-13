Гражданский министр, без военного опыта, но преданный диктатору Путину – типичный "придворный экономист". Таким выглядит новый министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.

Белоусов заменит другого давнего соратника Путина Сергея Шойгу, продержавшегося в должности 12 лет.

Зачем Кремлю ротации в российском "министерстве войны" и что известно об Андрее Белоусове: обзор LIGA.net .

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12 лет Шойгу в должности "министра войны" закончились

О ротациях в российских властях стало известно вечером 12 мая. Сергей Шойгу, старый соратник Путина, возглавлял министерство обороны России с 2012 года. Теперь он будет секретарем совета нацбезопасности РФ. Последние 15 лет эту позицию занимал бывший директор ФСБ Николай Патрушев.

Накануне в России разразился скандал – заместителя Шойгу Тимура Иванова "взяли" на взяточничестве. Его арестовали, а экс-министр обороны уволил его из рядов своих заместителей.

Белоусов – 65-летний экономист, причастный к текущей российской макроэкономической модели. В близком кругу российского диктатора он с 2007 года и являлся его личным помощником.

Идейный экономист, ассистент Путина. Кто такой Белоусов

У Белоусова нет военного опыта. Решение российского диктатора назначить главой минобороны гражданского в Кремле объясняют желанием "открыть министерство для инноваций".

Белоусов – бывший вице-премьер, специализирующийся на экономике. Продолжает дело отца – советского экономиста и профессора. Окончил Московский государственный институт по специальности экономики.

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В российское госуправление попал еще в 1999 году. Тогда он вошел в состав коллегии министерства экономики РФ. Давал консультации премьерам, у нескольких из них был советником.

С 2000 по 2006 год – гендиректор центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Именно этот центр делает экономические прогнозы Кремлю и анализирует ситуацию в стране.

После 2006 года Белоусов пришел в правительство. Сначала как заместитель министра экономического развития и торговли Германа Грефа, затем Путин назначил его директором департамента экономики и финансов.

Далее – путь вверх по карьерным ступеням: с 2012 по 2013 год – министр экономического развития, с 2013 по 2020 год – помощник президента Путина по экономическим вопросам, в этом году – вице-премьер.

Белоусов был одним из авторов указа Путина от 2018 года, предписывавшего правительству "сделать Россию пятой экономикой в мире", проведя "модернизацию всей страны". Сделать это России, конечно, так и не удалось. Тем не менее, теперь идейный "экономист Путина" будет пытаться упорядочить российское министерство обороны.

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"Поставить экономику на военные рельсы"

Российские медиа из числа "иноагентов" пишут, что это назначение было "личным решением Путина", а самого Белоусова называют "человеком, которого Путин знает и прислушивается". Его задачей будет "вписать экономику войны в экономику страны".

По их данным, Белоусов назначен на пост министра обороны, чтобы поставить всю экономику России на военные рельсы. Он прекрасно знает возможности предприятий России, в том числе – где и какие заказы на военную продукцию можно разместить. При этом Белоусов – не полный новичок в ВПК: в правительстве он курировал проект по производству дронов, пишет Сегодня.

Эта ротация указывает на желание Путина укрепить российскую оборонную и экономическую системы.

Похоже, Путин намерен выиграть войну с заводами ОПК и международными рынками, пишет Reuters. Стратегией Белоусова в этом случае будут "не мобилизация и прорывы, а медленное давление на Украину превосходящей силой российского ВПК и экономики в целом".