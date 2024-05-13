Идейный экономист Путина. Кто такой Белоусов и как он стал новым "министром войны" России
Гражданский министр, без военного опыта, но преданный диктатору Путину – типичный "придворный экономист". Таким выглядит новый министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.
Белоусов заменит другого давнего соратника Путина Сергея Шойгу, продержавшегося в должности 12 лет.
Зачем Кремлю ротации в российском "министерстве войны" и что известно об Андрее Белоусове: обзор LIGA.net .
12 лет Шойгу в должности "министра войны" закончились
О ротациях в российских властях стало известно вечером 12 мая. Сергей Шойгу, старый соратник Путина, возглавлял министерство обороны России с 2012 года. Теперь он будет секретарем совета нацбезопасности РФ. Последние 15 лет эту позицию занимал бывший директор ФСБ Николай Патрушев.
Накануне в России разразился скандал – заместителя Шойгу Тимура Иванова "взяли" на взяточничестве. Его арестовали, а экс-министр обороны уволил его из рядов своих заместителей.
Белоусов – 65-летний экономист, причастный к текущей российской макроэкономической модели. В близком кругу российского диктатора он с 2007 года и являлся его личным помощником.
Идейный экономист, ассистент Путина. Кто такой Белоусов
У Белоусова нет военного опыта. Решение российского диктатора назначить главой минобороны гражданского в Кремле объясняют желанием "открыть министерство для инноваций".
Белоусов – бывший вице-премьер, специализирующийся на экономике. Продолжает дело отца – советского экономиста и профессора. Окончил Московский государственный институт по специальности экономики.
В российское госуправление попал еще в 1999 году. Тогда он вошел в состав коллегии министерства экономики РФ. Давал консультации премьерам, у нескольких из них был советником.
С 2000 по 2006 год – гендиректор центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Именно этот центр делает экономические прогнозы Кремлю и анализирует ситуацию в стране.
После 2006 года Белоусов пришел в правительство. Сначала как заместитель министра экономического развития и торговли Германа Грефа, затем Путин назначил его директором департамента экономики и финансов.
Далее – путь вверх по карьерным ступеням: с 2012 по 2013 год – министр экономического развития, с 2013 по 2020 год – помощник президента Путина по экономическим вопросам, в этом году – вице-премьер.
Белоусов был одним из авторов указа Путина от 2018 года, предписывавшего правительству "сделать Россию пятой экономикой в мире", проведя "модернизацию всей страны". Сделать это России, конечно, так и не удалось. Тем не менее, теперь идейный "экономист Путина" будет пытаться упорядочить российское министерство обороны.
"Поставить экономику на военные рельсы"
Российские медиа из числа "иноагентов" пишут, что это назначение было "личным решением Путина", а самого Белоусова называют "человеком, которого Путин знает и прислушивается". Его задачей будет "вписать экономику войны в экономику страны".
По их данным, Белоусов назначен на пост министра обороны, чтобы поставить всю экономику России на военные рельсы. Он прекрасно знает возможности предприятий России, в том числе – где и какие заказы на военную продукцию можно разместить. При этом Белоусов – не полный новичок в ВПК: в правительстве он курировал проект по производству дронов, пишет Сегодня.
Эта ротация указывает на желание Путина укрепить российскую оборонную и экономическую системы.
Похоже, Путин намерен выиграть войну с заводами ОПК и международными рынками, пишет Reuters. Стратегией Белоусова в этом случае будут "не мобилизация и прорывы, а медленное давление на Украину превосходящей силой российского ВПК и экономики в целом".