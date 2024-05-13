Цивільний міністр, без військового досвіду, але відданий диктатору Путіну – типовий "придворний економіст". Таким виглядає новий міністр оборони країни-агресорки Андрій Бєлоусов.

Бєлоусов замінить іншого давнього соратника Путіна Сергія Шойгу, який протримався на посаді 12 років.

Навіщо Кремлю ротації у російському "міністерстві війни" та що відомо про Aндрія Бєлоусова: огляд LIGA.net.

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12 років Шойгу на посаді "міністра війни" закінчилися

Про ротації в російській владі стало відомо ввечері 12 травня. Сергій Шойгу, давній соратник Путіна, очолював міністерство оборони Росії з 2012 року. Відтепер він буде секретарем ради нацбезпеки РФ. Останні 15 років цю позицію займав колишній директор ФСБ Микола Патрушев.

Напередодні у Росії вибухнув скандал – заступника Шойгу Тимура Іванова "взяли" на хабарництві. Його заарештували, а ексміністр оборони звільнив його із лав своїх заступників.

Бєлоусов – 65-річний економіст, причетний до поточної російської макроекономічної моделі. У близькому колі російського диктатора він з 2007 року і був його особистим помічником.

Ідейний економіст, помічник Путіна. Хто такий Бєлоусов

У Бєлоусова немає військового досвіду. Рішення російського диктатора призначити головою міноборони цивільного у Кремлі пояснюють бажанням "відкрити міністерство для інновацій".

Бєлоусов – колишній віцепрем’єр, спеціалізується на економіці. Продовжує справу батька – радянського економіста та професора. Закінчив Московський державний інститут за фахом економіки.

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До російського держуправління потрапив ще у 1999 році. Тоді він увійшов до складу колегії міністерства економіки РФ. Надавав консультації прем'єрам, у кількох з них був радником.

З 2000 до 2006 року – гендиректор центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Саме цей центр робить економічні прогнози для Кремля та аналізує ситуацію у країні.

Після 2006-го Бєлоусов прийшов в уряд. Спочатку як заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Германа Грефа, потім Путін призначив його директором департаменту економіки і фінансів.

Далі – шлях вгору кар'єрними сходинками: з 2012 до 2013 року – міністр економічного розвитку, з 2013 до 2020 року – помічник президента Путіна з економічних питань, цього року – віцепрем'єр.

Бєлоусов був одним із авторів указу Путіна від 2018 року, який наказував уряду "зробити Росію п'ятою економікою у світі", провівши "модернізацію всієї країни". Зробити це Росії, звісно, так і не вдалося. Попри це тепер ідейний "економіст Путіна" буде намагатися впорядкувати російське міністерство оборони.

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"Поставити економіку на воєнні рейки"

Російські медіа з числа "іноагентів" пишуть, що це призначення було "особистим рішенням Путіна", а самого Бєлоусова називають "людиною, яку Путін знає і до якої дослуховується". Його завданням буде "вписати економіку війни в економіку країни".

За їхніми даними, Бєлоусов призначений на посаду міністра оборони, аби поставити всю економіку Росії на воєнні рейки. Він чудово знає можливості підприємств Росії, зокрема де і які замовлення воєнної продукції можна розмістити. При цьому Бєлоусов – не повний новачок у ВПК: в уряді він курирував проєкт з виробництва дронів, пише Настоящее время.

Ця ротація вказує на бажання Путіна зміцнити російську оборонну та економічну системи, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW): "Бєлоусов має репутацію технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що в нього хороші стосунки з Путіним".

Схоже, Путін планує виграти війну із заводами ОПК і міжнародними ринками, пише Reuters. Стратегією Бєлоусова в цьому випадку будуть "не мобілізації та прориви, а повільний тиск на Україну переважною силою російського ВПК та економіки в цілому".