У новому випуску:

- Фасад автократії. Як колишній демократ Віктор Орбан побудував в Угорщині авторитарний режим (Foreign Policy)



- $10 мільйонів за голову. Хто він, Абу Мухаммад аль-Джулані, якій змістив Асада в Сирії (Associated Press)



- Рішуча Кая. Нова голова європейської зовнішньої політики Кая Каллас не добиратиме слів (Politico)



- Рік Мілея. Що вдалося і не вдалося найбільш неординарному президентові у світі за рік на посаді (Financial Times)



- Додому… у клітці. Домініканська Республіка масово депортує гаїтян, що тікають від свавілля банд (The New York Times)



- Цифрове золото. Чому вартість біткоїна різко зросла до $100 000 і які прогнози (VOX)



- Мегаломанія по-саудівськи. Королівство планує знизити середню температуру повітря у столиці на два градуси (The Telegraph)



- Місто п’яти хвилин. Данський район, в якому не витрачається багато часу (The Guardian)



- S.T.A.L.K.E.R. 2. Українська гра, яка захопила фанатів і розбиває російську пропаганду (Al Jazeera)



- Вже не болить. З чим пов’язаний і чому виникає високий больовий поріг у людини (The Conversation).