Иран впервые атаковал Израиль. Массированную ракетную и дроновую атаку успешно отразили израильские ПВО и силы союзников. Речь идет о начале новой войны в регионе? Одни аналитики говорят, что это скорее демонстрация силы со стороны Ирана, другие отрицают, что Тегеран хотел нанести максимальный ущерб – просто не смог.

Иерусалим предстал перед сложным выбором: ответить Тегерану военным способом или сдержаться. С требованием избежать дальнейшей эскалации на израильтян давят США и союзники.

Что иностранная пресса пишет о первой в истории атаке Ирана на Израиль: LIGA.net прочла наиболее влиятельные медиа и кратко пересказывает.

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The New York Times: Шоу могущества в небе над Израилем

Более 300 иранских дронов и ракет пролетели в небе Ирака и Иордании в субботу вечером, где их сбили, чтобы создать максимальное драматическое событие и нанести минимальный ущерб. Результат – много ударов, но относительно мало разрушений, пишет The New York Times.

Немногие из дронов и ракет попали в цели. По словам двух анонимных членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), Иран планировал атаку так, чтобы послать Израилю предупреждение, но избежать разжигания войны. Тегеран предупредил страны региона за 72 часа.

Многие иранские дроны, использованные для атаки на Израиль, – это те же Shahed-136, которыми Россия воюет против Украины.

Также Иран запустил два типа ракет большой дальности (до 1650 км): это были крылатые Paveh и баллистические Emad.

"Это неправда, что Иран не пытался поразить цели в Израиле. Символизм – это три-четыри ракеты, а не 320. Они стреляли всем", – возражает бывший израильский советник по нацбезопасности Джейкоб Нагель.

Израиль с помощью ближайших союзников продемонстрировал, что может оградить своих жителей от смертоносных ударов. Прежде всего он использовал истребители и систему Arrow-3, предназначенную для перехвата баллистики за пределами земной атмосферы.

Первая в истории прямая атака Ирана на Израиль. Израильтянам и их союзникам удалось сбить 99% из 320 ракет и дронов (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Иран показал, что его оружие может достичь Израиля. Как для врага с ядерными амбициями, это должно беспокоить израильских военных. Эксперт по иранской армии Афшон Остовар убежден, что это была значительная часть военного потенциала Ирана, но не весь.

The Economist: Отомстить или сдержаться – вот вопрос

"Израильтяне показали небывалую возможность защищаться", – цитирует реакцию президента Джо Байдена на ночную атаку The Economist. Однако за комплиментами скрывается желание США избежать израильской мести, что может привести к региональной эскалации и еще больше вовлечь Америку в проблемы региона.

После шести месяцев войны в Газе большинство сторон хотят предотвратить масштабную региональную войну. США прямо предупредили Израиль, что не присоединятся к атаке на Иран, если она начнется. Большая война грозит резким скачком цен на нефть. Даже Тегеран намекнул, что готов отказаться от эскалации.

Первая в истории прямая атака Ирана на Израиль. Израильтянам и их союзникам удалось сбить 99% из 320 ракет и дронов (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Удары Ирана по Израилю – кульминация десятилетий полускрытой войны иранцев. Тегеран поддерживает ХАМАС и другие вооруженные силы шиитов в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, известные как "ось сопротивления".

Стратегия непопулярного премьера Беньямина Нетаньяху – удержать власть. Его ультраправые партнеры по коалиции хотят уничтожить ХАМАС в Газе и жестко ответить Ирану. Потенциальные иранские цели – объекты по обогащению урана и другие ядерные объекты, давно известные израильтянам, как и базы КСИР, заводы по производству дронов и ракет.

Иранская атака показала, как безопасность Израиля зависит от других стран. Многие ракеты и дроны сбили США, Британия, Франция еще до того, как они достигли Израиля. Иордания сбила иранское оружие в своем небе. Остальные – израильская ПВО, разработанная с помощью США: системы Arrow, "Праща Дэвида", Patriot, "Железный купол".

"У Израиля есть самолеты, не говоря о дронах или ракетах, чтобы атаковать Иран. Но чем большую помощь получит от США, тем более мощный удар может нанести", – добавляет The Economist.

Удар Ирана пока залечил разногласия между Байденом и Нетаньяху из-за того, как Израиль воюет в Газе. Но возмездие грозит взаимопониманию.

Арабские страны против войны между Ираном, которого бояться, и Израилем, который не могут открыто поддержать. Итак, Иерусалим вновь оказался под огромным давлением Байдена и союзников.

Байден собрал коалицию для защиты израильского неба и ответа Ирана – лидеров "Большой семерки". Он знает – чем больше стран с Израилем, тем вероятнее, что Израиль сдержится.

The Financial Times: Иран безумнее, чем думаете

Через несколько часов после того, как Иран запустил шквал дронов и ракет по Израилю, иранское командование объявило, что выполнило миссию.

Ни один из 170 дронов не попал в цель. 25 из 30 крылатых ракет сбили до пересечения израильской границы. Большинство из 120 баллистических ракет уничтожили ПВО Израиля, пишет The Financial Times.

Иран считает операцию успешной – для укрепления имиджа среди региональных прокси-сил и для роста внутренней лояльности. Это также доказательство того, что Тегеран выполняет угрозы и готов к решительным действиям.

"Меседж Ирана – мы безумнее, чем представляете, и готовы выдержать войну. Это должно сдержать США и Израиль", – говорит иранский инсайдер.

Атака – ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля, от которого погибли два высоких иранских генерала.

Несмотря на риск израильской мести, иранские чиновники, по крайней мере напоказ, уверены, что Израиль не ответит прямо.