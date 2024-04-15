Іран вперше атакував Ізраїль. Масовану ракетну та дронову атаку успішно відбили ізраїльська ППО та сили союзників. Чи йдеться про початок нової війни в регіоні? Одні аналітики кажуть, що це радше демонстрація сили з боку Ірану, інші заперечують, що Тегеран хотів завдати максимальної шкоди – просто не зміг.

Єрусалим постав перед складним вибором: відповідати Тегерану у військовий спосіб чи стриматися. З вимогою уникнути подальшої ескалації на ізраїльтян тиснуть США і союзники.

Що іноземна преса пише про першу в історії атаку Ірану на Ізраїль: LIGA.net прочитала найбільш впливові медіа та коротко переповідає.

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The New York Times: Шоу могутності в небі над Ізраїлем

Понад 300 іранських дронів і ракет пролетіли в небі Іраку та Йорданії в суботу ввечері, де їх збили, щоб створити максимальну драматичну подію і завдати мінімальної шкоди. Результат – багато ударів, але відносно мало руйнувань, пише The New York Times.

Небагато з дронів і ракет влучили в цілі. За словами двох анонімних членів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), Іран планував атаку так, щоб послати Ізраїлю попередження, але уникнути розпалювання війни. Тегеран попередив країни регіону за 72 години.

Багато іранських дронів, які використали для атаки на Ізраїль, – це ті самі Shahed-136, що ними Росія воює проти України.

Також Іран запустив два типи ракет великої дальності (до 1650 км): це були крилаті Paveh та балістичні Emad.

"Це неправда, що Іран не намагався вразити цілі в Ізраїлі. Символізм – це три-чотири ракети, а не 320. Вони стріляли усім", – заперечує колишній ізраїльський радник з нацбезпеки Джейкоб Нагель.

Ізраїль за допомогою найближчих союзників продемонстрував, що може захистити своїх жителів від смертоносних ударів. Передусім він використав винищувачі та систему Arrow-3, призначену для перехоплення балістики за межами земної атмосфери.

Перша в історії пряма атака Ірану на Ізраїль. Ізраїльтянам та їхнім союзникам вдалося збити 99% із 320 ракет і дронів (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

Іран показав, що його зброя може досягти Ізраїлю. Як для ворога з ядерними амбіціями, це має турбувати ізраїльських військових. Експерт з питань іранської армії Афшон Остовар переконаний, що це була значна частина військового потенціалу Ірану, але не весь.

The Economist: Помститися чи стриматись – ось питання

"Ізраїльтяни показали небувалу змогу захищатися", – цитує реакцію президента Джо Байдена на нічну атаку The Economist. Однак за компліментами ховається бажання США уникнути ізраїльської помсти, що може призвести до ​​регіональної ескалації та ще більше втягнути Америку в проблеми регіону.

Після шести місяців війни в Газі більшість сторін хочуть запобігти масштабній регіональній війні. США прямо попередили Ізраїль, що не приєднаються до атаки на Іран, якщо вона розпочнеться. Більша війна загрожує різким стрибком цін на нафту. Навіть Тегеран натякнув, що готовий відмовитися від ескалації.

Перша в історії пряма атака Ірану на Ізраїль. Ізраїльтянам та їхнім союзникам вдалося збити 99% із 320 ракет і дронів (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

Удари Ірану по Ізраїлю – кульмінація десятиліть напівприхованої війни іранців. Тегеран підтримує ХАМАС та інші шиїтські збройні сили в Іраку, Сирії, Лівані, Ємені, відомі як "вісь опору".

Стратегія непопулярного прем’єра Беньяміна Нетаньягу – втримати владу. Його ультраправі партнери по коаліції хочуть знищити ХАМАС у Газі й жорстко відповісти Ірану. Потенційні іранські цілі – об’єкти зі збагачення урану та інші ядерні об’єкти, які давно відомі ізраїльтянам, як і бази КВІР, заводи з виробництва дронів і ракет.

Іранська атака показала, як безпека Ізраїлю залежить від інших країн. Багато ракет і дронів збили США, Британія, Франція ще до того, як вони досягли Ізраїлю. Йорданія збила іранську зброю у своєму небі. Решту – ізраїльська ППО, розроблена за допомогою США: системи Arrow, "Праща Давида", Patriot, "Залізний купол".

"Ізраїль має літаки, не кажучи про дрони чи ракети, щоб атакувати Іран. Але чим більшу допомогу він отримає від США, тим потужніший удар може завдати", – додає The Economist.

Удар Ірану наразі загоїв розбіжності між Байденом і Нетаньягу через те, як Ізраїль воює в Газі. Але відплата загрожує порозумінню.

Арабські країни проти війни між Іраном, якого бояться, та Ізраїлем, який не можуть відкрито підтримати. Тож Єрусалим знову опинився під величезним тиском Байдена та союзників.

Байден зібрав коаліцію для захисту ізраїльського неба і відповіді Ірану – лідерів "Великої сімки". Він знає: чим більше країн з Ізраїлем, тим найімовірніший, що Ізраїль стримається.

The Financial Times: Іран божевільніший, ніж думаєте

Через кілька годин після того, як Іран запустив шквал дронів і ракет по Ізраїлю, іранське командування оголосило місію виконаною.

Жоден зі 170 дронів не влучив у ціль. 25 із 30 крилатих ракет збили до того, як ті перетнули ізраїльський кордон. Більшість зі 120 балістичних ракет знищила ППО Ізраїлю, пише The Financial Times.

Іран вважає операцію успішною – для зміцнення іміджу серед регіональних проксі-сил і для росту внутрішньої лояльності. Це також доказ, що Тегеран виконує погрози та готовий до рішучих дій.

"Меседж Ірану – ми божевільніші, ніж уявляєте, і готові витримати війну. Це має стримати США та Ізраїль", – каже іранський інсайдер.

Атака – відповідь на удар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, від якої загинули два іранські генерали.

Попри ризик ізраїльської помсти, іранські чиновники, принаймні напоказ, впевнені, що Ізраїль не відповість прямо.