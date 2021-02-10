Сегодня в США продолжится процесс импичмента над Дональдом Трампом, который уже три недели как не президент. Де-факто его судят задним числом и эту процедуру Сенат признал конституционной. Цель оппонентов Трампа – не только осудить его, но запретить баллотироваться в будущем. Однако надвигающаяся избирательная кампания в Сенат сыграет в пользу 45-го президента США и сейчас он, вероятно, выйдет сухим из воды, при этом потеряв поддержку части республиканцев. Как выглядит суд над экс-президентом, удастся ли привлечь его к ответственности и что будет с Трампом дальше – рассказывает LIGA.net.

КАК ВЫГЛЯДИТ ОБВИНЕНИЕ И ПРОЦЕСС

45-му президенту США предъявили обвинение в "подстрекательстве к восстанию". 6 января он организовал митинг своих сторонников перед Капитолием, лично приняв в нем участие. Трамп, в частности, говорил им, что они должны "драться как в аду". В результате люди пошли на штурм Капитолия, погибли пять человек.

Из-за этого Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, уже объявила ему импичмент. Трамп стал первым американским президентом, которого подвергли этому процессу дважды. Однако, чтобы процедура была полной и имела юридические последствия, теперь Трампа должен признать виновным и Сенат.

20 января, когда Байден официально стал президентом, Трамп отправился в свое имение во Флориду. Там он открыл "офис бывшего президента", занимающийся организационными вопросами экс-главы Белого дома (ведение переписки, назначение встреч и так далее), а также играл в гольф. Большую часть времени, сообщает Politico, он проводил в окружении помощников. Затем Трамп начал подготовку к процессу импичмента.

Например, он был вынужден искать новых адвокатов, ведь за неделю до импичмента Трамп поругался со своими защитниками и они отказались представлять его интересы: экс-президент настаивал, чтобы они строили защиту, отталкиваясь от фейка о фальсификации выборов, а не от неконституционности процесса. Но юристам, видимо, это не понравилось, учитывая, что доказать фальсификации ранее не удалось ни в одном суде.

Его нынешнее адвокаты строят защиту на утверждении, что действия экс-президента не являлись подстрекательством: его слова нельзя истолковать как призыв к насилию – это было использование права на свободу слова, поскольку он говорил в "переносном смысле".

Также линия защиты строилась на якобы неконституционности процесса, ведь Трамп уже не президент. Но исследовательская служба Конгресса считает, что эта процедура может распространяться на человека, который не занимает госдолжность. Для этого необходимо, чтобы процесс импичмента был начат, когда он еще находился при исполнении обязанностей. Это признали и 56 сенаторов, проголосовавших за конституционность процесса 9 февраля.

Теперь стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для выступления. На это может быть отведено не более восьми часов в день. Затем сенаторы, которые фактически исполняют роль присяжных по этому делу, получат четыре часа на задавание вопросов; определят порядок заслушивания свидетелей (экс-президент отказался добровольно давать показания); смогут сказать заключительное слово; и лишь затем Сенат проголосует, объявлять ли импичмент Трампу.

Хотя процесс и обещает быть чрезвычайно быстрым в сравнении, например, с первым импичментом, он все равно продлится несколько дней-неделю. Сенаторы будут отвлекаться от импичмента на другие вопросы: формирование правительства и утверждение политики Байдена. Решающее голосование по Трампу, вероятно, состоится в начале следующей недели.

УДАСТСЯ ЛИ ОБЪЯВИТЬ ТРАМПУ ИМПИЧМЕНТ И ЗАЧЕМ ЭТО

У демократов есть две цели импичмента Трампу, который уже не президент: символическая и практическая. Символическая заключается в необходимости наказать его за 6 января; практическая – после объявления импичмента, отдельным голосованием можно запретить ему баллотироваться и занимать какие-либо государственные должности в будущем (это самая главная угроза для Трампа).

Импичмент не объявят из-за недостаточно количества голосов республиканцев, – заявляет директор Центра международных исследований Владимир Дубовик

Чтобы объявить импичмент необходимы голоса двух третей сенаторов (67 из 100). У демократов есть простое большинство в Сенате – 50 мандатов плюс голос вице-президента США Камалы Харрис. То есть им нужно получить еще 16 голосов республиканцев. Демократы считали, что им удастся переубедить некоторых республиканцев, но коррективы в их планы вносит надвигающаяся избирательная кампания в Сенат в 2022 году, где на кону будут стоять 34 мандата.

Импичмент не объявят из-за недостаточно количества голосов республиканцев, говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик: "Многие сенаторы-республиканцы, даже критически относящиеся к Трампу, не готовы публично бросить ему вызов, поскольку это означает бросить вызов электорату... Число голосов "за" импичмент будет похоже на число голосов "за" конституционность процесса".

"Даже те республиканцы, которые критически высказывались о роли Трампа в событиях 6 января, сегодня выступают против импичмента. Также усиливается давление на республиканцев, которые проголосовали за импичмент", – говорит LIGA.net директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук, объясняя, что это связано с рейтингами Трампа среди республиканских избирателей.

Однако есть шанс, что для Трампа на импичменте все не закончится. На руках у его оппонентов есть еще один инструмент: 14-я поправка к Конституции США, а точнее ее третий раздел, предусматривающий запрет занимать любую государственную должность человеку, который давал присягу соблюдать Конституцию США, а затем принял участие в восстании против нее, либо оказал поддержку мятежникам.

Республиканская партия не готова расстаться с Трампом, поскольку их избиратель не готов с ним расстаться, – заявляет директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук

Сенатор-демократ Тим Кейн считает, что события 6 января являлись восстанием против Конституции США потому, что они пытались помешать Конгрессу выполнять конституционный долг, а Трамп помог повстанцам, что может стать основанием для применения 14-й поправки. По мнению демократа, республиканцы будут более склонны голосовать не за импичмент, а за 14-ю поправку. Однако ее применение является чрезвычайно трудным процессом, поскольку неизвестно, как это правильно сделать с процессуальной точки зрения.

"Это абсолютно нереалистично, из разряда научной фантастики", считает Дубовик: "Будет суд, он продлится пару дней, его не подвергнут импичменту и все. Тут не нужно строить иллюзий и сценариев, направленных на другой исход. Он сохранит теоретическое право выдвинуться на 2024-й".

ЧТО БУДЕТ С КАРЬЕРОЙ ТРАМПА ДАЛЬШЕ

Поскольку импичмент Трампу, скорее всего, не объявят, а использование 14-й поправки остается под вопросом, на который не могут однозначно ответить даже американские конституционалисты, то 45-й президент США выйдет из этой ситуации сухим из воды, но при этом чрезвычайно ослабленным. "Он ослаблен сильнее, чем когда-либо за последние пять лет",- считает Дубовик, уточняя, что против него отвернулись многие политики-республиканцы.

Однако позиции Трампа значительно укрепляет поддержка избирателей. "Республиканская партия не готова прощаться с Трампом, поскольку их избиратель не готов с ним прощаться", – заявляет Гетьманчук, объясняя, что республиканцы берут во внимание именно надвигающиеся выборы.

"Расчеты республиканцев показывают, что привязка к Трампу и его месседжам будет гарантировать им результате лучше, чем в случае отхода от его политики. После очередной истории с импичментом Трамп сосредоточится на выборах в Конгресс, в частности помощи республиканским кандидатам, исповедующим его взгляды и принципы", – предполагает эксперт.

Демократы и республиканцы говорят, что раскол в обществе нужно преодолевать, но никто не готов к этому в ущерб своим интересам, – говорит Дубовик

Обе стороны будут стараться извлечь выгоду из этой ситуации, говорит Дубовик. Трамп будет повторять фейковое утверждение об украденных выборах и поддержке республиканцев, а "для демократов сейчас главная составляющая процесса – это использование тезиса о "безответственной республиканской партии" в ближайшей кампании на 2022 год".

Такая риторика будет усиливать и без того немалый раскол в американском обществе. "Никто не отменял политизацию. Демократы и республиканцы говорят, что раскол нужно преодолевать, но никто не готов к этому в ущерб своим интересам", – объясняет Дубовик.

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