Как офицеры ФСБ и боевики "русского мира" создали банду: расследование Медузы - за минуту

Сотрудники ФСБ России вместе с боевиками из организации ЕНОТ.корп, которая участвовала в оккупации Крыма и части Донбасса, по версии следствия, создали банду и нападали на контрабандистов, говорится в расследовании Медузы. Их арестовали, но фсбшники уже вышли на свободу, а в СИЗО остались боевики и бывший спецназовец ГРУ. LIGA.net пересказывает коротко и только главное.

КТО ТАКИЕ "ЕНОТЫ". Организацию создал бывший военный Роман Теленкевич, сейчас она прекратила деятельность. С началом войны России против Украины "еноты" участвовали в стычках в Крыму совместно с "Беркутом" и казаками, возили грузы из РФ на Донбасс, помогали бывшему главарю террористов Игорю Гиркину (Стрелкову) и участвовали в боях за Дебальцево. ЕНОТ часто называют ЧВК, но сами боевики отрицают, что выступали на Донбассе в таком качестве. Идеологию участников организации источник Медузы охарактеризовал как имперский национализм и православный фундаментализм.

НА ЧЕМ ПОГОРЕЛИ В РФ. В декабре 2016 года сотрудники ФСБ при силовой поддержке "енотов" провели рейд против контрабандистов, нелегально ввозивших в Россию смартфоны и дорогую электронику в почтовых посылках и, возможно, отмывавших хакерские деньги. Уголовного дела против них на тот момент еще не было, обыском произошедшее назвать нельзя. Часть техники на 27 млн рублей (около 10 млн грн) изъяли, часть - похитили сотрудники ФСБ и помогавшие им боевики. Один из айфонов впоследствии якобы оказался у одного из главарей террористов ДНР - Александра Бородая.

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СОТРУДНИКИ ФСБ ПОД СЛЕДСТВИЕМ. В октябре 2017 года фсбшники вместе с "енотами" начали разрабатывать некоего человека, который якобы с помощью мошенничества получал большие суммы денег. Боевики привлекались для слежки за подозреваемым. Из-за этого против самих оперативников началась проверка, и они прекратили контакты с ЕНОТ. По словам собеседника Медузы, объект разработки, возможно, находился под защитой более влиятельных сотрудников ФСБ.

ЕНОТЫ СТАЛИ НЕ НУЖНЫ. Оставшись без покровителей в спецслужбах, боевики попали в поле зрения управления по защите конституционного строя ФСБ. После участия в конфликте из-за земельного спора на Кубани, в августе 2018 года двое "енотов" были задержаны, позже был задержан и Теленкевич. Он уже дал показания на себя и товарищей.

КАК ВЫГЛЯДИТ "БАНДА ФСБ". Через полтора года по делу против фсбшников и боевиков проходят 11 человек. Их подозревают в создании преступного сообщества под руководством сотрудников ФСБ. А дело против контрабандистов закончилось небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества.

КТО НАКАЗАН. В октябре этого года оперативников ФСБ отпустили из-под стражи, несмотря на то, что им грозило до 20 лет заключения. В СИЗО по тяжким обвинениям остались только боевики из ЕНОТ и экс-спецназовец ГРУ, который сопровождал их на Донбассе.

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