Как солдаты США становятся зависимыми от азартных игр
Среди военных США растет количество зависимых от азартных игр, однако к проблеме не относятся слишком серьезно. Нет программ просвещения среди солдат или психологической помощи, которые работали бы для всей армии – говорится в материале CNBC.
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LIGA.net прочла статью и пересказывает кратко.
Как спустить все в казино
После терактов 11 сентября на американской военной базе в Южной Корее тогдашний старший сержант армии США Дэйв Егер сел за игровой автомат министерства обороны и сделал то, что называет самой большой ошибкой начинающего азартного игрока – выиграл.
То, что должно было быть отдыхом, переросло в расстройство, которое стоило ему карьеры, денег и семьи.
В своей книге "Падение – ветеран с игровой зависимостью" Дэйв Егер описал, как одалживал у подчиненных, воровал мелкие наличные деньги и оставил семью в финансовом затруднении. Такая уязвимость любого военного влияет даже на нацбезопасность, если ею воспользуются враги. Когда Егер признался командирам – никто не помог.
Также Министерство здравоохранения Украины обязали разработать протоколы лечения игровой зависимости – лудомании.
По состоянию на 2017 год минобороны США управляло более 3100 игровыми автоматами на военных объектах Америки в дюжине стран за пределами Штатов. Машины приносят более $100 млн ежегодного дохода и воспринимаются как средство повышения морального духа, благосостояния и отдыха солдат, подобно гольфу или библиотекам.
За границей военным от 18 лет могут позволить играть в азартные игры. В США игровые автоматы запрещены на базах, хотя казино часто расположены поблизости.
В 2018 году, когда Верховный суд разрешил спортивные ставки в штатах, их количество взорвалось. Сейчас это разрешено во всех штатах, кроме четырех.
До 10,7% ветеранов страдают от игромании
Количество диагностированных патологических расстройств от азартных игр среди военных и ветеранов стремительно растет. 20% из них – женщины.
Исследования показали, что распространенность азартных игр и расстройств среди ветеранов достигает 10,7% численности состава в некоторых частях США.
Министерство обороны говорит, что уровень зависимости от азартных игр среди военных 1,6-1,7%, что соответствует показателям заболеваемости среди гражданских.
Исследователи минобороны знают о росте доступности азартных игр через мобильные приложения и будут рассматривать эти переменные в будущих исследованиях.
Военные теперь проходят проверку на нарушения, связанные с азартными играми, ежегодно во время медицинского обследования. Минобороны сообщило, что тех, кто страдает игровой зависимостью, не будут наказывать за лечение после выявления проблемы. Политика по просвещению в основном определяется отдельными командирами и сильно отличается от базы к базе.
Жена офицера береговой охраны Брианна Дура-Шаволь хочет, чтобы минобороны ввело политику просветительства и лечения зависимости от азартных игр, которая распространялась бы на всю армию.
В отличие от американских казино, минобороны США не обязано предоставлять учебные материалы или ресурсы о том, как получить помощь в случае проблем с азартными играми.