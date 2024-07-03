Среди военных США растет количество зависимых от азартных игр, однако к проблеме не относятся слишком серьезно. Нет программ просвещения среди солдат или психологической помощи, которые работали бы для всей армии – говорится в материале CNBC.

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LIGA.net прочла статью и пересказывает кратко.

Как спустить все в казино

После терактов 11 сентября на американской военной базе в Южной Корее тогдашний старший сержант армии США Дэйв Егер сел за игровой автомат министерства обороны и сделал то, что называет самой большой ошибкой начинающего азартного игрока – выиграл.

То, что должно было быть отдыхом, переросло в расстройство, которое стоило ему карьеры, денег и семьи.

В своей книге "Падение – ветеран с игровой зависимостью" Дэйв Егер описал, как одалживал у подчиненных, воровал мелкие наличные деньги и оставил семью в финансовом затруднении. Такая уязвимость любого военного влияет даже на нацбезопасность, если ею воспользуются враги. Когда Егер признался командирам – никто не помог.

Справка Проблема зависимости актуальна и для украинской армии, но с ней пытаются бороться. В конце апреля президент Украины



Также Министерство здравоохранения Украины обязали разработать протоколы лечения игровой зависимости – лудомании. Проблема зависимости актуальна и для украинской армии, но с ней пытаются бороться. В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский запретил онлайн-казино для украинских военных. Перед этим военный Павел Петриченко зарегистрировал соответствующую петицию, которая за несколько часов набрала более 25 000. Мы подробно писали об этом здесь.Также Министерство здравоохранения Украины обязали разработать протоколы лечения игровой зависимости – лудомании.

У военных баз США часто есть казино. За пределами Америки минобороны позволяет ставить игровые автоматы на самих базах. Фото – иллюстративная (Фото: EPA/DENNIS M. SABANGAN)

По состоянию на 2017 год минобороны США управляло более 3100 игровыми автоматами на военных объектах Америки в дюжине стран за пределами Штатов. Машины приносят более $100 млн ежегодного дохода и воспринимаются как средство повышения морального духа, благосостояния и отдыха солдат, подобно гольфу или библиотекам.

За границей военным от 18 лет могут позволить играть в азартные игры. В США игровые автоматы запрещены на базах, хотя казино часто расположены поблизости.

В 2018 году, когда Верховный суд разрешил спортивные ставки в штатах, их количество взорвалось. Сейчас это разрешено во всех штатах, кроме четырех.

До 10,7% ветеранов страдают от игромании

Количество диагностированных патологических расстройств от азартных игр среди военных и ветеранов стремительно растет. 20% из них – женщины.

Исследования показали, что распространенность азартных игр и расстройств среди ветеранов достигает 10,7% численности состава в некоторых частях США.

Теперь не нужно идти в казино, чтобы проиграть деньги, достаточно смартфона (Фото: EPA-EFE/DARREN

Министерство обороны говорит, что уровень зависимости от азартных игр среди военных 1,6-1,7%, что соответствует показателям заболеваемости среди гражданских.

Исследователи минобороны знают о росте доступности азартных игр через мобильные приложения и будут рассматривать эти переменные в будущих исследованиях.

Военные теперь проходят проверку на нарушения, связанные с азартными играми, ежегодно во время медицинского обследования. Минобороны сообщило, что тех, кто страдает игровой зависимостью, не будут наказывать за лечение после выявления проблемы. Политика по просвещению в основном определяется отдельными командирами и сильно отличается от базы к базе.

Жена офицера береговой охраны Брианна Дура-Шаволь хочет, чтобы минобороны ввело политику просветительства и лечения зависимости от азартных игр, которая распространялась бы на всю армию.

В отличие от американских казино, минобороны США не обязано предоставлять учебные материалы или ресурсы о том, как получить помощь в случае проблем с азартными играми.