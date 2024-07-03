Серед військових США росте кількість залежних від азартних ігор, проте наразі до проблеми не ставляться надто серйозно. Немає програм просвітництва серед солдатів чи психологічної допомоги, які б працювали для всієї армії – йдеться в матеріалі CNBC.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

LIGA.net прочитала статтю і переповідає коротко.

Як спустити все у казино

Після терактів 11 вересня на американській військовій базі в Південній Кореї тодішній старший сержант армії США Дейв Єгер сів за ігровий автомат міністерства оборони й зробив те, що називає найбільшою помилкою азартного гравця-початківця – виграв.

Те, що мало бути відпочинком, натомість переросло в розлад, який коштував йому кар’єри, грошей і сім’ї.

У своїй книзі "Падіння – ветеран з ігровою залежністю" Дейв Єгер описав, як позичав у підлеглих, крав дрібну готівку та залишив сім’ю у фінансовій скруті. Така вразливість будь-якого військового впливає навіть на нацбезпеку, якщо нею скористаються вороги. Коли Єгер зізнався командирам – ніхто не допоміг.

Довідка Проблема залежності актуальна і для української армії, але з нею намагаються боротися. Наприкінці квітня президент України



Також Міністерство охорони здоров'я України зобов’язали розробити протоколи лікування ігрової залежності – лудоманії. Проблема залежності актуальна і для української армії, але з нею намагаються боротися. Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заборонив онлайн-казино для українських військових. Перед цим військовий Павло Петриченко зареєстрував відповідну петицію, яка за кілька годин набрала понад 25 000. Ми докладно писали про це тут Також Міністерство охорони здоров'я України зобов’язали розробити протоколи лікування ігрової залежності – лудоманії.

Біля військових баз США часто є казино. За межами Америки міноборони дозволяє ставити ігрові автомати на самих базах. Фото – ілюстративне (Фото: EPA/DENNIS M. SABANGAN)

Станом на 2017 рік міноборони США керувало понад 3100 гральними автоматами на військових об’єктах Америки в дюжині країн за межами Штатів. Машини приносять понад $100 млн щорічного доходу і сприймаються як засіб підвищення морального духу, добробуту й відпочинку солдат, подібно до гольфу чи бібліотек.

За кордоном військовим віком від 18 років можуть дозволити грати в азартні ігри. У США гральні автомати заборонені на базах, хоча казино часто розташовані поблизу.

У 2018-му, коли Верховний суд дозволив спортивні ставки у штатах, їх кількість вибухнула. Зараз це дозволено у всіх штатах, окрім чотирьох.

До 10,7% ветеранів потерпають від ігроманії

Кількість діагностованих патологічних розладів від азартних ігор серед військових і ветеранів стрімко зростає. 20% із них – жінки.

Дослідження показали, що поширеність азартних ігор і розладів серед ветеранів сягає 10,7% від чисельності складу у деяких частинах США.

Тепер не потрібно йти в казино, щоб програти гроші, достатньо смартфона (Фото: EPA-EFE/DARREN ENGLAND AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)

Міністерство оборони каже, що рівень залежності від азартних ігор серед військових 1,6%-1,7%, що відповідає показникам захворюваності серед цивільних.

Дослідники міноборони знають про ріст доступності азартних ігор через мобільні застосунки й розглядатимуть ці змінні в майбутніх дослідженнях.

Військові тепер проходять перевірку на розлади, пов’язані з азартними іграми, щороку під час медичного обстеження. Міноборони повідомило, що тих, хто страждає від ігрової залежності, не будуть карати за лікування після виявлення проблеми. Політика просвітництва переважно визначається окремими командирами й дуже відрізняється від бази до бази.

Дружина офіцера берегової охорони Бріанна Дура-Шаволь хоче, щоб міноборони запровадило політику просвіти й лікування залежності від азартних ігор, яка б поширювалася на всю армію.

На відміну від американських казино, міноборони США не зобов’язане давати навчальні матеріали чи ресурси про те, як отримати допомогу в разі проблем з азартними іграми.