Канада в ЕС, Вера одиноких мужчин, Где купить лимузин Клинтона. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Слідкуйте за руками. Що може сказати про нового лідера Сирії його небажання потискати руки жінкам-дипломаткам (Politico)
- А чому б і ні? Як Канада має приєднатися до ЄС (The Economist)
- Королівська відповідь. Данський монарх змінив особистий герб у відповідь на заяви Трампа – за що його критикують (The Guardian)
- Помаранчевий кардинал. Абдул Кадір Мумін: тихий фінансист, який насправді контролює Ісламську державу (France 24)
- У що вірять чоловіки. У США спостерігається "цунамі" переходу молодих чоловіків з протестантизму до православ’я (The Telegraph)
- Енергії на 20 млн років. Фінляндія розпочала надсучасний проєкт з розроблення геотермальних джерел енергії (EcoNews)
- Нам з цим тепер жити. П’ять технологічних трендів, що визначатимуть 2025 рік (The Washington Post)
- Давньоримське "отупіння". Використання стародавніми римлянами свинцю могло знизити IQ по всій імперії – вчені (The New York Times)
- Бургер світового значення. Де розташовано найбільше закладів мережі McDonald’s, окрім США (Chowhound)
- Відчути себе президентом. Офіційний лімузин 42-го президента США Білла Клінтона виставлено на аукціон (The Drive).