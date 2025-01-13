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У новому випуску:

- Слідкуйте за руками. Що може сказати про нового лідера Сирії його небажання потискати руки жінкам-дипломаткам (Politico)

- А чому б і ні? Як Канада має приєднатися до ЄС (The Economist)

- Королівська відповідь. Данський монарх змінив особистий герб у відповідь на заяви Трампа – за що його критикують (The Guardian)

- Помаранчевий кардинал. Абдул Кадір Мумін: тихий фінансист, який насправді контролює Ісламську державу (France 24)

- У що вірять чоловіки. У США спостерігається "цунамі" переходу молодих чоловіків з протестантизму до православ’я (The Telegraph)

- Енергії на 20 млн років. Фінляндія розпочала надсучасний проєкт з розроблення геотермальних джерел енергії (EcoNews)

- Нам з цим тепер жити. П’ять технологічних трендів, що визначатимуть 2025 рік (The Washington Post)

- Давньоримське "отупіння". Використання стародавніми римлянами свинцю могло знизити IQ по всій імперії – вчені (The New York Times)

- Бургер світового значення. Де розташовано найбільше закладів мережі McDonald’s, окрім США (Chowhound)

- Відчути себе президентом. Офіційний лімузин 42-го президента США Білла Клінтона виставлено на аукціон (The Drive).