Археолог, а ныне военнослужащий Алексей Златогорский возвращается из отпуска, часть которого провел на раскопках, на фронт – к "Волынской победе". Так прозвали его боевое авто побратимы, которые раньше шутили о нем как о "Волынской резне".

Они почти ничего не знают о событиях на Волыни в 1943 году, но им известно, что волынянин Златогорский участвует в эксгумации погибших.

Они также знают, что авто – один из самых ценных и самых исчерпываемых ресурсов на фронте – помогли приобрести волонтеры, в частности, из Польши. В том числе – сотрудники польского правительственного Института национальной памяти.

Сегодня, 6 июля, руководитель института Кароль Навроцкий официально вступает в должность нового президента Польши. После своего избрания он повторил, что поддерживает Украину в обороне от России, но не ее членство в НАТО и даже в ЕС, а также что он рассчитывает на решение давно назревших польско-украинских "исторических вопросов".

"Исторические вопросы", о которых сказал Навроцкий, – это прежде всего эксгумация поляков из массовых захоронений на территории Украины и их достойное перезахоронение. С тех пор как в 2017 году Украина запретила эксгумации, споры и ссоры между двумя странами сосредотачивались прежде всего на этом. "Исторические вопросы" стали очень политическими.

Но запрет эксгумаций – это скорее их кульминация, чем начало.

Основная проблема заключается как раз в том, что участники споров не могут прийти к согласию: что считать точкой отсчета их общих "исторических вопросов". Ответ на это мы искали в мертвом селе Плужники и в многочисленных разговорах – с семьями убитых поляков, дипломатами, украинскими и польскими историками.