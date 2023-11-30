29 марта 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Роман Ганаба и еще четыре волонтера поехали за гуманитарной помощью. Они направлялись из поселка Бабинцы (Киевская область) через линию фронта на свободную от российских оккупантов территорию.

"Туда нас россияне пропустили, – рассказывает Ганаба LIGA.net. Поэтому волонтеры загрузили два буса медикаментами и продуктами. – Но, когда мы ехали назад, в Бородянке нас остановила колонна российских военных, обыскала и привезла в церковь Архистратига Михаила УПЦ МП. Из церкви вышел священник, настоятель храма Виктор Талько вместе с работником ФСБ".

Волонтерам сказали, что они ездят без разрешения, поэтому их ждет спецпроверка ФСБ. "Заселяйте, отец", – сказал ФСБшник.

Группа Романа была помещена вместе в одну келью. Очень холодную, потому что Бородянка из-за обстрелов была без света и отопления уже почти месяц. Спали на голых досках. Кормили дважды в день. Кроме них, как в тюрьме, в приходском доме содержали еще 11 волонтеров.

Чем закончилась эта история – об этом дальше.

Но где та грань, за которой кончается вера и начинается пропаганда, а служители церкви становятся агентами вражеских спецслужб или проповедниками войны? Мы решили не ограничиваться православием, а исследовали, как религиозные экстремисты используют ислам, чтобы оправдывать терроризм, в частности, в случае ХАМАС в Израиле.

Это новый текст LIGA.net с ведущими религиоведами и исследователями из университета Джорджтауна, Лойола-Меримаунт, Открытого университета в Великобритании, Ignatianum в Кракове, Украинского Католического Университета и университета Глазго.