29 березня 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Роман Ганаба та ще чотири волонтери поїхали за гуманітарною допомогою. Вони прямували із селища Бабинці (Київська область) через лінію фронту на вільну від російських окупантів територію.

"Туди нас росіяни пропустили, – розповідає Ганаба LIGA.net. Тож волонтери завантажили два буси медикаментами та продуктами. – Але, коли ми їхали назад, то в Бородянці нас зупинила колона російських військових, обшукала і привезла в церкву Архистратига Михаїла УПЦ МП. З церкви вийшов священник, настоятель храму Віктор Талько разом із працівником ФСБ".

Волонтерам сказали, що вони їздять без дозволу, тому на них чекає спецперевірка ФСБ. "Заселяйте, отец", – промовив ФСБшник.

Групу Романа помістили разом в одну келію. Дуже холодну, бо Бородянка через обстріли була без світла й опалення вже майже місяць. Спали на голих дошках. Годували двічі на день. Окрім них, як у тюрмі, у парафіяльному будинку утримували інших 11 волонтерів.

Чим закінчилась ця історія – про це далі.

Але де та межа, за якою закінчується віра і починається пропаганда, а служителі церкви стають агентами ворожих спецслужб чи проповідниками війни? Ми вирішили не обмежуватись православ'ям, а дослідили, як релігійні екстремісти використовують іслам, щоби виправдовувати тероризм, – зокрема у випадку ХАМАС в Ізраїлі.

Це новий текст LIGA.net із провідними релігієзнавцями та дослідниками з університету Джорджтауна, Лойола-Мерімаунт, Відкритого університету у Великій Британії, Ignatianumу у Кракові, Українського Католицького Університету й університету Глазго.